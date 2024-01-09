Bilim adamları yapay güneş için yeniden start verdi: Güneş'ten milyonlarca kat daha sıcak

09 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:44

Evreni derinlemesine inceleyen Çin, yapay güneş çalışmalarına bir kez daha başladı. Daha önce Mayıs 2022'de yapay güneş üzerine testler gerçekleştiren ve başarıya da ulaşan Çin, 2024'te bu çalışmalara tekrar hız verdi.

GÜNEŞ ENERJİSİNİN YAPAY OLARAK DÜNYADA ÜRETİLMESİ HEDEFLENİYOR

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Emre Eyupoğlu, yapay güneş sisteminin güneşin enerjisini yapay olarak dünyada üretebilmek için tasarlandığını söyledi.

Öte yandan Trthaber.com.tr'nin aktardığına göre Hidrojen gaz bulutuna 140 bin amper elektrik gönderilerek hidrojen atomları birleştirilmeye ve füzyonla helyum oluşturulmaya çalışıldığını belirten Eyupoğlu, "Yüksek sıcaklıklarda hidrojen izotopları kaynatılarak plazmaya dönüştürülüyor ve birleştirilerek enerji açığa çıkarılıyor" dedi.

Eyupoğlu, yapay güneş sisteminin yeni bir güneş yapamasa da, ucuz ve temiz enerjinin önünü açabileceğinin altını çizerek, buradaki zorluğun füzyon reaksiyonlar zincirini güvenle yönetilebilmesi olduğunu söyledi. Eyupoğlu, "Çin'in Hefei kentindeki nükleer füzyon reaktörü araştırma tesisi, Experimental Advanced Superconducting Tokamak’ta, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazları ile tungsten ve molibden plakalar kullanılarak Mayıs 2022 denemesinde, 20 saniye boyunca güneşten 10 kat daha fazla sıcaklık olan 160 milyon santigrat dereceye ulaşıldı. Nükleer santral gibi çalışan bu reaktör, tehlikeli atık üretmeyen, radyoaktif olmayan ve karbon salımı yapmayan bir enerji üretmektedir" diye konuştu.

Yapay güneş ile daha temiz ve ucuz enerji sağlanacağının altını çizen Eyupoğlu, "Reaktör her ne kadar yapay güneş görevi görecek olsa da işleyiş sistemi gerçek güneşteki füzyon işlemi güneşin tam tersi çok daha az miktarda toksik artık oluşuyor. Kim bilir belki yakın gelecekte sinemada izlediğimiz yapay enerji reaktörüyle çalışan Iron Man filmi gerçek olabilir. Filmde yapay reaktör demir adamın roket sisteminde ateşleyici enerji gücü olarak kullanılmaktadır ve çevreye de zarar vermemektedir. Ayrıca güneşten gelen ışınların dahi uzay platformlarına kurulan güneş panelleriyle enerjiye dönüştürülüp bu enerjinin dünyaya transferi söz konusudur. Dolayısıyla ucuz, temiz enerji geleceğin önemli bir yarışı olacaktır" şeklinde konuştu.