Bilim insanlarından ilginç keşif: Kurbağanın üzerinde bulundu

17 Şubat 2024 10:11 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 10:12

Bilim insanları, canlı bir kurbağanın üzerinde büyüyen gerçek bir mantar bulduklarını açıkladı.

Bahsi geçen keşif, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Hindistan’da nehir ve sulak alan uzmanı olan Lohit Y.T. ve bir grup arkadaşı tarafından yapıldı.

Lohit, beş kişilik grubun Hindistan’daki Batı Ghat Dağları’nın eteklerinde amfibi ve sürüngenleri ararken, yol kenarındaki bir göletin etrafında asılı duran altın sırtlı kurbağalardan birinin yan tarafında küçük bir mantarın büyüdüğünü fark ettiklerini söyledi.

ŞAŞIRTICI, HEYECAN VERİCİ

Lohit, Sürüngenler ve Amfibiler dergisinde yayınlanan bir makalede, bölgede yaklaşık 40 Rao orta düzey altın sırtlı kurbağasının bulunduğunu bildirdi. Canlı ette büyüyen küçük mantarın keşfi hem heyecan verici hem de şaşırtıcıydı.

Elbette, çürüyen bitki maddeleri üzerinde yaşayan bazı mantarlar ve hatta “zombi karıncalar” oluşturmaktan sorumlu böcekleri enfekte eden mantarlar gibi bazı patojenler biliniyor. Ancak çoğunlukla mantarlar canlı ette mantarlara dönüşmez. Bu mantarın, kurbağanın yanında büyüdüğü için bir yerden besin alması gerekiyor.

KURBAĞAYI HEMEN YAKALAMADILAR

Ne yazık ki mantarın nereden besin aldığı hemen öğrenilmedi. Lohit ve grubu keşif karşısında hayrete düşerken, sadece kurbağa ve mantar ikilisini gözlemlemeyi tercih etti. Kurbağayı yakalamadılar ve canlı etin üzerinde büyüyen mantardan örnek almadılar. Bu nedenle şimdilik sadece bu olgu hakkında tahminler yapılabiliyor.