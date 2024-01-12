Bilim insanlarından tarihi keşif! Sonunda bulundu

12 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:00

Dünya'dan 9.2 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrende bilim insanlarını şaşkına çeviren dev bir halka şeklinde yapı keşfedildi. "Big Ring" (Büyük Halka) olarak adlandırılan bu ultra büyük yapı, yaklaşık 1.3 milyar ışık yılı çapında ve dört milyar ışık yılı uzunluğunda bir çevreye sahip.

University of Central Lancashire (UCLan) doktora öğrencisi Alexia Lopez tarafından bulunan bu yapının, evrenin mevcut anlayışını sarsacak kadar büyük olduğu değerlendiriliyor.

"BÜYÜK HALKA"YI BULDULAR

Büyük Halka, galaksiler ve galaksi kümelerinden oluşan bir yapının parçası ve Dünya'dan bakıldığında Ay'ın gece gökyüzündeki görünümünün yaklaşık 15 katı büyüklüğünde görünüyor. Ayrıca, üç yıl önce keşfedilen 3.3 milyar ışık yılı uzunluğundaki "Giant Arc" adlı başka bir yapıdan sonra bu büyüklükteki ikinci yapı olarak kayda geçti.

Lopez, bu devasa yapıların evrenin şu anki anlayışına kolayca sığdırılamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, "Bu ultra büyük boyutları, ayırt edici şekilleri ve kozmolojik yakınlıkları kesinlikle bize önemli bir şey anlatmalı." ifadesini kullandı.

Bilim dünyası, bu tür ultra büyük yapıların genellikle kütle çekimi instabilitesi adı verilen bir süreç sonucunda oluştuğunu kabul ediyor. Ancak, bu sürecin bir sınırlaması olduğu ve genellikle 1.2 milyar ışık yılı civarında olduğu biliniyor. Big Ring ve Giant Arc ise bu sınırları zorlayarak, beklenenden çok daha büyük boyutlara sahip.

Big Ring ve Giant Arc, aynı bölgede, yaklaşık olarak Çoban Takımyıldızı civarında bulunuyor. Big Ring, gökyüzünde neredeyse mükemmel bir halka gibi görünse de, Lopez'in analizine göre daha çok bir spiral şekline benziyor. Ve yüzü Dünya ile hizalanmış durumda.