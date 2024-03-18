Bilim insanlarından ucuz et bulamayana geleceğin proteini: Yapay etli pirinç

18 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 18 Mart 2024 10:52

Matter dergisinde yayımlanan araştırmanın yazarlarından Seul'deki Yonsei Üniversitesi'nden Profesör Jinkee Hong, "pirinçten bifteğin" türünün ilk ürünü olduğunu söylerken, hayvan kas ve yağ hücrelerini temel olarak tahıl parçacıklarında yetiştirdikleri bilgisini paylaştı.

Araştırmada, pirinç taneleri hücre büyümesi için en uygun ortamı oluşturmak amacıyla enzimlerle işlendi, ardından pembemsi bir pirinç tanesini andıran nihai hibrit ürünü elde etmek için yetiştirilen sığır hücreleriyle aşılandı.

Bununla birlikte, Yonsei Üniversitesi ekibi laboratuvarda yetiştirilen et ürünleri üzerinde çalışan ilk ekip değil. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler bu tarz "kültür etlerini" piyasaya sürüyorlar. Bunlardan en sonuncusu, soya bazlı yetiştirilen bitki bazlı tavuk ve yılan balığını içeriyor ve Singapur'da pazarlanıyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROTEİN KAYNAĞI OLABİLİR"

Hong'un ekibi pirincin soya veya fındıkla karşılaştırıldığında güvenlik açısından bir avantaja sahip olduğunu çünkü daha az insanın buna alerjisi olduğunu söyleyerek, "Başarılı bir şekilde gıda ürünlerine dönüştürülürse kültürlü sığır pirinci, özellikle geleneksel hayvancılığın pratik olmadığı ortamlarda sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak hizmet edebilir." dedi.

YÜZDE 8 DAHA FAZLA PROTEİN İÇERİYOR

Sığır eti pirinci, geleneksel pirince göre yaklaşık yüzde 8 daha fazla protein ve yüzde 7 daha fazla yağ içerir. Hong, proteinin yüzde 18 hayvan bazlı olduğunu ve bunun onu zengin bir "esansiyel amino asit" kaynağı haline getirdiğini belirtti.

FİYATI SUDAN UCUZ

Hong, 2 dolar fiyatla satılan ve geleneksel sığır eti ürünlerinden çok daha küçük karbon ayak izine sahip olan sığır eti pirincinin market raflarında rekabet edebileceğine inanıyor. Ancak lezzet ve doku gibi konularda ise müşterilerin ilgisini çekmesinin biraz zor olduğunu da sözlerine ekledi.