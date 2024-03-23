Bilim kurgu filmi gerçek oldu! Norveç'te Doctor Strange portalı açıldı

23 Mart 2024 17:06 - Güncelleme : 23 Mart 2024 17:20

Norveç'te Mart aylarının başlarında gökyüzünde aniden beliren yuvarlak ışıklar ve git gide parlamasını görenler paniğe neden oldu. Kuzey ışıklarının bile etkisini söndüren portal şeklindeki bu parlak ışıklar bilim kurgu filmlerini aratmadı. Görenler portal olduğunu düşündü. En meşhur olan Doctor Stranger filminden bir sahneye benzeyen o anlar kayda alındı.

BİLİM KURGU FİLMİ GERÇEK OLDU! NORVEÇ'TE DOCTOR STRANGE PORTALI AÇILDI

Yaklaşık 10 dakika süren parlayan spiralin görüntüsünü çevredeki vatandaşlar çekti. Bu görüntü sosyal medyada "Portal açıldı kaçın" notlarıyla paylaşan vatandaşlara gökbilimcilerden yanıt geldi. Görüntüler akıllara Doctor Strange filmindeki portal sahneleri geldi. Vatandaşlar sosyal medyada "Strange geri döndü" yorumlarında bulundu. SpaceX'in Falcon 9 roketinden atılan donmuş yakıtın aydınlanmış bulutsu bir görüntüsü olduğu açıklandı.

SpaceX'in roketi 4 Mart'ta Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Merkezi'nden fırlatıldıktan sonra görüntüler arttı. Roketle beraber 53 küçük uyduyu yörüngeye taşıdı.

Roket atmosferden çıkmaya başlayınca donmuş kristalleri güneş ışığı etkisiyle spriyal oluştu. Bu parlak bulut görüntü ilk kez yaşanmadı ancak ilk kez bu kadar yakından çekildi. Bu durumun ortaya çıkması akabinde gökyüzünde oluşan bu durum sonrası SpaceX suçlandı.