Binlerce lira cebinize kaldı! A101'den duyanı markete koşturacak iPhone kampanyası

05 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:03

A101 fiziksel marketlerinde ve internet ortamda satışa sunacağı, aralarında iPhone 14 ve 15 modellerinin de yer aldığı ürünlerin kataloğunu yayınladı. A101 marketler bu hafta başlayan Ekstra Ürünler kampanyası kapsamında iPhone 15 Plus ve iPhone 14 modellerini satışa sundu.

İPHONE İSTEYENLERİN YENİ DURAĞI A101 MARKETLER

Vatandaşların ilgisini çeken markalarla çalışma yapmaya başlayan ve bu kapsamda daha önce ev satışı gerçekleştiren A101 şimdi de iPhone satışına imza attı.

Geçtiğimiz hafta Samsung Galaxy S23, Galaxy Watch 4, JBL T520BT kulaklık ve iPhone 14 gibi teknolojik cihazları marketlerine koyan A101 bu sefer odağını iPhone 14 ve iPhone 15'e çevirdi. Her iki akıllı telefon da Apple Türkiye'nin internet sitesinde yer alan fiyatlardan çok daha ucuza alıcılarını bekliyor.

A101, İPHONE 14 AKILLI TELEFONU KAÇA SATIYOR?

Apple'ın 2022 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 14, A15 Bionic işlemcisinden güç alıyor ve 6.1 inç büyüklüğündeki ekranında 1170 × 2532 piksel çözünürlüğe ev sahipliği yapıyor. Apple'ın 51 bin 999 TL'ye sattığı iPhone 14 128 GB modeli, A101'de 44 bin 999 TL'ye satışa sunulmuş durumda.

İPHONE 15 PLUS'TA 4500 TL İNDİRİM

2023 Eylül ayında tanıtılan ve iPhone serisinin en son çıkan 4 modeli arasında bulunan iPhone 15 Plus 128GB modeli Apple Türkiye 66 bin 999 TL'ye satılırken, A101 4 Nisan Ekstra Ürünler kampanyasında 62 bin 499 TL'ye alıcılarıyla buluşacak.

A101 market ve internet mağazacılığında satışta yer alan diğer ürünlerde merak edildi. Ürünlere aşağıdaki liste üzerinden ulaşılabilir: