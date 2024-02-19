Bir cisim yaklaşıyor! 11 ton ağırlığında ve hızla Dünya'ya ilerliyor

19 Şubat 2024 06:10 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 06:10

Avrupa Uzay Ajansı'nın 1995’te fırlatılan ERS-2 uydusu 10 yıl önce devre dışı bırakıldı. Türkiye Gazetesi'nden Mehmet Emin Arvas'ın haberine göre, yakıtı biten 11 tonluk uydunun kontrolsüz bir şekilde Dünya atmosferine girmesi bekleniyor.

Uydunun nereye düşeceği ise belli olmazken, ERS-2’nin Dünya’ya 19 Şubat saat 01.26’da çarpacağı tahmin ediliyordu.

DÜNYA'YA DOĞRU HIZLA İLERLİYOR

Avustralya şirketi HEO tarafından çekilen ürkütücü görüntülerde, ERS-2’nin Dünya’ya doğru hızla ilerlediği görülüyordu.

Uzmanlar uydunun büyük ihtimalle atmosfere girerken parçalanacağını ve yere çarpmadan yanacağını söylüyor.

Ancak yanmayan küçük parçaların yere düşmesi ve insanlara zarar vermesi de ihtimal dâhilinde.