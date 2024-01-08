Bir devrin sonu: Akıllı telefon devi artık üretim yapmayacak, ilk adımlar atıldı

08 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:11

Akıllı telefon sektöründe uzun yıllar hizmet veren Nokia, kötü gidişatın ardından pazardan kendini çekmiş, HMD Global aracılığıyla üretim yapmaya başlamıştı.

Orta segment ve giriş seviyesi modeller üreterek Nokia çatısı altında hizmet veren HMD Global'in, gelecek dönemde Nokia'dan ayrılarak bağımsızlaşacağı gündemdeydi. Öyle ki son değişiklikler bunu açıkça ortaya koyuyor.

HMD GLOBAL, NOKİA'DAN AYRILIYOR

HMD Global'in X platformu hesap adını @nokiamobile'den @HMDglobal olarak çevirmesi, markanın bağımsazlaşacağını gösteren gelişmelerden bir başkası. Ancak hesabın adı HMDglobal olarak değişse de şimdilik takma adının aynı kaldığını da belirtmekte fayda var.

Öte yandan Nokia'nın resmi internet sitesinde ''cep telefonu'' bölümü de kaldırıldı. Kullanıcılar resmi internet sitesinin ana sayfasından giremiyor ve yalnızca nokia.com/phones bağlantısından erişim sağlayabiliyor.

CES 2024'TE YER ALACAK

Dikkat çeken bir başka detay da HMD Global'in CES 2024'te yer alacak olması. Kendi markasını temsil etmek üzere başvuruda bulunan HMD, CES 2024'te yer alacak. Nokia ile ayrılık duyurusu bu etkinlikte gerçekleşebilir.

Bilmeyenler için HMD Global daha önce "kendi markalı" cep telefonu M-'yi piyasaya sürmüştü. Eğer ayrılık gerçekleşirse şirket faaliyetlerine kendi ismiyle devam edecek.