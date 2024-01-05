Bir fincanı 40 yıl hatır garantili kahvenin 'telvesi' bile değerliymiş

05 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:06

Avustralya'da bulunan araştırmacılar, kahve telvesinin işlenmesi ve beton karışımına eklenmesiyle elde edilen ürünün yüzde 30 daha güçlü olduğunu keşfettiler. Bu yenilikçi çözüm, küresel ölçekte her yıl oluşan 10 milyar kilogram kahve atığını değerlendirerek çevresel sorunlara çözüm sunabilir.

RMIT Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen bu yöntem, kahve atığının çöplüklerde son bulmasının önüne geçerken, aynı zamanda beton endüstrisinin doğal kaynak talebinin neden olduğu çevresel zorlukları da ele alıyor. Doğal kumun sürdürülebilir bir şekilde çıkarılmasının zorluğuna dikkat çeken RMIT mühendisi Jie Li, bu yöntemin döngüsel ekonomi yaklaşımıyla doğal kaynakları koruma potansiyeline vurgu yaptı.

KAHVE TELVESİNİ YÜKSEK SICAKLIKTA ISITTILAR

Kahve telvesi gibi organik ürünler, yapı malzemesinin mukavemetini zayıflatan kimyasalları sızdırdığı için betona doğrudan eklenemez. Bu nedenle ekip, düşük enerji seviyelerini kullanarak kahve atıklarını 350 °C'nin üzerine ısıtırken onu oksijenden mahrum bıraktı.

Bu işleme piroliz deniyor. Organik molekülleri parçalayarak, biyokömür adı verilen, gözenekli, karbon açısından zengin bir kömür elde edilmesi sağlandı. Bu kömür, çimento matrisiyle bağ kurarak kendisini onunla birleştirebiliyor.

Araştırmacılar, şu anda hibrit kahve-çimentonun uzun vadeli dayanıklılığını test etme aşamasında olduklarını belirtiyorlar. Donma/çözülme döngüleri, su emilimi, aşınmalar ve diğer stres faktörleri altında ürünün performansını değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

RMIT mühendisi Shannon Kilmartin-Lynch, "Araştırmanın erken aşamalarda olduğunu ancak bu heyecan verici bulguların, çöplüğe giden organik atık miktarını büyük ölçüde azaltmanın yenilikçi bir yolunu sunduğunu" ifade etti.

Ekip ayrıca odun, gıda atıkları ve tarımsal atıklar dahil olmak üzere diğer organik atık kaynaklarından biyokömür oluşturmak için de çalışıyor.