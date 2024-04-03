Bir telefon numarası 30 milyon liraya satıldı! Peki ne özelliği var?

03 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:31

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri olan ve ülkenin yedi emirliği arasında en kalabalık olanı Dubai Emirliği'nin başkenti olan Dubai'de, benzersiz bir telefon numarası taşıyan bir SIM kart dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu.

Lüks yaşam tarzı ve ultra zenginleri ile ön plana çıkan Dubai'de varlıklı insanlar, bizlere göre son derece sıradan veya gereksiz gelen harcamalar yapabiliyorlar. Bunlar arasına son olarak da bir telefon numarası katıldı.

30 MİLYONLUK TELEFON NUMARASI ALICI BULDU

Şehirde faaliyet gösteren ve müşterilerine akılda kalıcı telefon numaraları sunmasıyla bilinen bir GSM operatörü, açık artırma yöntemiyle satışa çıkardığı bol 7'li bir numarayı 871 bin 412 dolar yani yaklaşık 30 milyon TL'ye sattı.

Basında çıkan habere göre, telefon numarasının özelliği yedi adet 7 rakamı barındırması. Bu sayede akılda kalıcı olmasının yanı sıra basit olduğu ifade ediliyor. Numaranın sahibi ise açıklanmazken, pek çok kişi aradığında ulaşamadığını iddia ediyorlar.

1 MİLYON DOLARA ARABA SATILMIŞTI

Bu arada, altın kaplamalı ve 1 milyon dolar değerindeki 'Godzilla' adlı özelleştirilmiş bir araba da Automechanika Dubai 2016'da sergilenerek manşetlere çıkmıştı. 3,8 litrelik V6 çift turbolu 545 hp motora sahip olan otomobil, özel bir altın rengi parlaklığa, gelişmiş aerodinamiğe, güçlendirilmiş gövdeye ve hassas yol tutuşuna sahip.

Gelişmiş, kürekle vites değiştiren sıralı 6 vitesli çift kavramalı şanzımanla donatılan araç, tek ve çift vitesler için ayrı ıslak kavramalarla yarış arabası benzeri hızlarda hızlı vites değiştirmeye olanak tanıyor.