BlackBerry geri dönüyor... Ama sandığınız gibi değil

11 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 09:18

Zirvenin sahibi değişti! Mart ayında en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Zirvenin sahibi değişti! Mart ayında en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Bir dönemin efsane telefonlarını üretmiş olan BlackBerry geri dönüyor. Ama zannedilenin aksine, tekrardan cep telefonu veya herhangi bir mobil cihaz piyasaya sunmayacak.

BlackBerry ile ABD merkezli çip üreticisi AMD, yeni nesil robotik sistemleri geliştirmek için ortak bir çalışma başlatacaklarını duyurdu. Bu iş birliği kapsamında, AMD'nin "Kria 26 Sistemi" ve BlackBerry'nin "QNX Yazılım Geliştirme Platformu" tarafından desteklenen yeni gerçek zamanlı platformların "yeni nesil robotik sistemler için devrim niteliğinde olacağı" belirtildi.

Spesifik olarak, işleme ve gerçek zamanlı işletim sisteminin güçlü karışımı, gecikmeyi ve titreşimi azaltacak ve robotik eylemlerin tekrarlanabilir determinizmini geliştirecek.

ROBOTİK SİSTEM KULLANICILARININ İŞİNE YARAYACAK

Azaltılmış gecikme süresi daha hızlı performans anlamına geliyor ve dolayısıyla bunun robotik sistem kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılanacağına şüphe yok. Titremelerin düzeltilmesi veya en aza indirilmesi, robotik sistemin daha doğru ve daha kaliteli işleri tamamlayabileceği anlamına geliyor. AMD ile BlackBerry QNX arasındaki iş birliğinin vaat ettiği bir başka büyük fayda da bu.

Daha karmaşık olan 'tekrarlanabilir determinizm' kavramı da robotikte son derece önemli. Bu kavram, bir robotun aynı eylemi (veya bir dizi eylemi) her seferinde aynı koşullar altında tutarlı sonuçlarla gerçekleştirme yeteneğini ifade etmekte. Pek çok robotik görev (özellikle cerrahi ve otomotiv işleri gibi hassas şekilde ayarlanmış güvenlik açısından kritik robotik görevler olmak üzere) bu daha yüksek hassasiyet ve güvenilirlik karışımından yararlanacak.

BlackBerry'den yapılan basın açıklamasına göre, AMD Kria kartı (hem Arm hem de FPGA programlanabilir mantık tabanlı mimariye sahip), yeni çözümünde QNX mikro çekirdeği gerçek zamanlı işletim sisteminin (RTOS) gelişmiş yeteneklerini güçlendiriyor. Kombinasyon, sensör füzyonunu, yüksek performanslı veri işlemeyi, gerçek zamanlı kontrolü, endüstriyel ağ oluşturmayı ve robotik uygulamalarda gecikme süresinin azaltılmasını sağlıyor.

BlackBerry QNX Ürün ve Stratejiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Grant Courville, iş birliğine dayalı başarıyı şu şekilde özetledi: "Kritik robotik görevlerin her seferinde aynı düzeyde hassasiyet ve yanıt verme yeteneğiyle yürütülmesini sağlamak için gerçek zamanlı performans, düşük gecikme süresi ve determinizm sunan entegre bir yazılım-donanım temeli."