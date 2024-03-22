BM yapay zeka tasarısını kabul etti: 'O bizi değil, biz onu yöneteceğiz'

22 Mart 2024 14:19 - Güncelleme : 22 Mart 2024 14:20

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kişisel verilerin korunmasını, yapay zekanın risklere karşı izlenmesini ve insan haklarının korunmasını teşvik etmek amacıyla yapay zekaya ilişkin ilk küresel kararı oy birliğiyle kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülük ettiği ve 123 ülkenin desteklediği karar, perşembe günü oy birliğiyle kabul edildi. Bu da, 193 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin tamamının desteğine sahip olduğu anlamına geliyor.

"YAPAY ZEKA KONUSUNDA İLERİYE DÖNÜK BİR YOL"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yaptığı açıklamada, "Bu karar, her ülkenin hem yapay zekanın vaatlerini yerine getirebileceği hem de yapay zekanın risklerini yönetebileceği, yapay zeka konusunda ileriye dönük bir yol oluşturuyor." dedi.

Karar, diğer zararların yanı sıra demokratik süreçleri bozmak, dolandırıcılığı artırmak veya dramatik iş kayıplarına yol açmak için kullanılabileceği korkusuyla yapay zekanın gelişimini şekillendirmek amacıyla dünya çapındaki hükümetler tarafından başlatılan bir dizi girişimin sonuncusu.

Açıklamada, "Yapay zeka sistemlerinin uygunsuz veya kötü niyetli tasarımı, geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanılması, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasını, geliştirilmesini ve bunlardan yararlanılmasını sekteye uğratabilecek riskler doğurur." ifadeleri kullanıldı.

Kasım ayında ABD, Birleşik Krallık ve bir düzineden fazla ülke, yapay zekanın kötü niyetli kişi ve/veya kurumlardan nasıl korunacağına ilişkin ilk ayrıntılı uluslararası anlaşmayı açıklamıştı ve şirketleri "güvenli" yapay zeka sistemleri oluşturmaya zorlamıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, küresel yapay zeka kararının kabul edilmesinin ardından "Bugün, BM Genel Kurulu’nun 193 üyesi tek bir sesle konuştu ve birlikte, yapay zekanın bizi yönetmesine izin vermek yerine onu yönetmeyi seçti." dedi.