BMW logosunun gizli anlamı! Sürücüler yeni yeni fark ediyor

03 Nisan 2024 17:37 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:39

BMW, 1916'da Almanya'nın Münih kentinde otombil şirketi olarak kuruldu. Bayerische Motoren Werke (BMW) olarak da bilinen BMW, ünlü bir logoya sahip tanınmış bir otomobil şirketidir.

Ancak The Small Business Blog yazarı Spencer, BMW logosunun arkasında gizli bir anlam olduğunu ve bunun şirketin zengin mirasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Spencer, "BMW logosu, mavi gökyüzüne karşı dönen bir uçak pervanesini temsil eden mavi ve beyaz renklerde dört kadran içeriyor ve markanın bir uçak motoru üreticisi olarak kökenlerine saygı duruşunda bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

"BEE-EM-VEE"

Ayrıca, BMW'nin sahibi olan Bayerische Motoren Werke şirketi, markalarını doğru telafuzunun "Bee-em-vee" olduğunu söylüyor. Siz bunu "Bee-em-double-you" olarak söylüyor olabilirsiniz.