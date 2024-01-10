Boeing CEO'su, acil iniş kapısı kopan 737 MAX 9 için sessizliğini bozdu: 'Benim de çocuklarım var'

10 Ocak 2024 16:37 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 16:37

Boeing uçaklar hava yolu şirketlerinin en çok tercih ettiği uçaklar arasında olsa da, yaşanan bazı olumsuz durumları unutmamakta fayda var. Geçtiğmiz hafta Alaska'da uçuş esnasında acil iniş kapısı kopan Boeing 737 MAX 9, yolcuları tehlikeye attığı gibi markanın tepki toplamasına da neden oldu.

Yapılan incelemeler sonucunda uçağın bazı bölümlerinde cıvataların gevşek olduğu tespit edilirken, Boeing CEO'su da yaşanan duruma karşılık sessizliğini bozdu.

BOEİNG CEO'SU SORUNU KABUL ETTİ

Financial Times ve Bloomberg'in haberine göre, Boeing CEO'su Dave Calhoun, Washington eyaletindeki fabrikada düzenlenen güvenlik toplantısında Boeing 737 MAX 9'ta yaşanan hatanın sorumluluğunu üstlendi. Yüzlerce yolcuyu tehlikeye atan bu ilginç olay için şirketin CEO'su, "Yapmamız gereken ilk şey hatalarımızı kabul etmektir ve bu yolda her adımda yüzde 100 şeffaf olacağız." dedi.

Öte yandan Calhoun, kazanın nedenini belirlemek için Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından soruşturma altında olduklarını ifade ederken, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için de söz verdi.

Çalışanlarını acilen toplayan Boeing CEO'su, şirketin güvenliğe, kaliteye, dürüstlüğe ve şeffaflığa olan odağını ve bağlılığını güçlendireceğini söyledi. Ayrıca Calhoun, "Benim de sizin gibi çocuklarım ve torunlarım var. Bu şey (güvenlik) çok önemli ve her detay çok önemli." diyerek sözlerini noktaladı.