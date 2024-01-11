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Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli açıklama: Bir testi daha geçtiler
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11 Ocak 2024 20:15 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 20:28

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli açıklama: Bir testi daha geçtiler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını bir testin daha başarılı geçtiğini söyledi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli açıklama: Bir testi daha geçtiler
Füze

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını belirterek, "Füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan ve Füzelerin Düşük Ölçekli İlk Üretimi ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak IDEF 23'te gerçekleştirilen tören ile seri üretim sözleşmesi imzalanan GÖKTUĞ Projesi kapsamında önemli bir aşama daha kat edildiğini bildiren Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını kaydetti.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli açıklama: Bir testi daha geçtiler

Görgün, gerçekleşen doğrulama testi kapsamında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık füzelerimiz kabul testleri için hazır. Bundan sonraki aşamada harp başlıklı mühimmat ile yapılacak testlerimizi gerçekleştirip, Hava Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Gök vatanın güvenliği savunma sanayiimize emanet. GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, MSB ARGE ile TÜBİTAK SAGE arasında 14 Aralık 2012'de imzalanmış, Kasım 2016'da ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına devredilmişti.

Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle ilgili önemli açıklama: Bir testi daha geçtiler

Mevcut GÖKTUĞ Projesi Sözleşmesi çerçevesinde, Görüş İçi (BOZDOĞAN-GİF) ve Görüş Ötesi (GÖKDOĞAN-GÖF) olmak üzere F-16 PO-I uçakları için iki farklı konfigürasyonda füzenin tasarım ve geliştirmesinin gerçekleştirilmesi, kalifikasyonun tamamlanması ve prototiplerinin teslimatı planlanıyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda, Bozdoğan ve Gökdoğan Füzelerinin 25'er adetlik Düşük Ölçekli İlk Üretim ve F-16 PO-III uçaklarına entegrasyonuna yönelik olarak hazırlanan "GÖKTUĞ F-16 PO-III Entegrasyonu ve Düşük Ölçekli İlk Üretim Tedariki Projesi Sözleşmesi" 7 Temmuz 2023'de imzalanmıştı.

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Füze
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