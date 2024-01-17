Bu kadar yaşamasını bilim adamları da tahmin etmiyordu: Klonlanmış maymun, hayat mücadelesinde pes etmiyor

17 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:06

Klonlanmış hayvanlar üzerinde son birkaç yıldır önemli çalışmalar yürütülüyor. İlk kez klonlanan koyun Dolly, 7 yıl yaşayarak tarihe geçerken, bu koyunu klonlamak için kullanılan tekniğin bir değişik versiyonuyla da rhesus isimli bir maymun klonlandı.

ReTro adlı erkek rhesus maymunu, 157 günlük bir gebelik süresinin ardından doğdu. Yaklaşık 2 yıl önce dünyaya gelen bu maymun, ilginç şekilde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yaşamaya devam ediyor.

KLONLANAN RETRO, GİDEREK GELİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

The Independent'in haberine göre sağlıklı doğan rhesus maymun, iki yıldan fazla süredir hayatta kalmayı başardı ve bu süreçte bilim insanları için de değerleri bilgiler verdi.

Sağlıklı klonlar üretmenin başarı oranının düşük olduğunu belirten bilim insanları, ReTro'nun beklentilerini aştığını söylerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Dünyanın klonlanmış ilk maymunları ise, altı yıl önce Çin Bilimler Akademisi'nden Qiang Sun ve Zhen Liu liderliğindeki aynı araştırmacı grubu tarafından dünyaya getirildi.