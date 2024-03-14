Bu sefer başardı! SpaceX, Starship roketini kazasız belasız fırlattı

14 Mart 2024 16:38 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:57

İnsanlık tarihinde şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olarak bilinen Starship, SpaceX'in ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan "Starbase" alanından Türkiye saatiyle 16.25'te fırlatıldı.

Kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Starship'in Hint Okyanusu'na iniş yaparak Dünya'ya geri dönmesi bekleniyor. Burada parçaları yeniden kullanılmak üzere kurtarılacak.

Fırlatma öncesinde SpaceX CEO'su Elon Musk, X hesabı üzerinden "5 saat içinde Starship fırlatma girişimi. Hadi Mars'a gidelim." paylaşımında bulunmuştu.

İNSANLIĞI DİĞER GEZEGENLERE TAŞIMAYI UMUYOR

Her şey planlandığı gibi giderse Musk, Starship'i bu yıl dokuz kez daha tam olarak fırlatmayı düşünüyor. Starship ile amaçlanan şey ise Musk'ın da sürekli olarak bahsettiği gibi insanlığı Ay'a ve diğer gezegenlere taşıyıp burada koloniler kurmak.

İLK 2 DENEME BAŞARISIZ OLDU

Starship Nisan 2023'te Meksika Körfezi'nde meydana gelen başarısız fırlatma sonrasında ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) onay almakta zorlanmıştı. Daha sonra kasım ayında, ikinci fırlatma denemesini yaptı ancak test görevinin sekizinci dakikasında roket patlamıştı.

SİSTEM İKİ PARÇADAN OLUŞUYOR

400 feet (yaklaşık 122 metre) uzunluğunda olduğu belirtilen Starship sistemi, "Starship" isimli bir uzay aracından ve "Super Heavy" isimli bir roket sisteminden oluşuyor.

SpaceX, Starship misyonu web sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üçüncü uçuş testi, önceki uçuşlardan öğrendiklerimizi temel alarak bir dizi iddialı hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Bunlar arasında her iki aşamanın da başarılı olması, Starship'in yük kapısının açılıp kapanması, üst aşamanın boşlukta seyir aşamasında yakıt transferi gösterimi, uzayda bir Raptor motorunun yeniden ateşlenmesi ve Starship'in kontrol edilmiş bir şekilde yeniden girişi yer alıyor."

Roket, Starship'in Hint Okyanusu'na inmeyi hedeflediği yeni bir yörüngede uçuşunu gerçekleştirecek. Şirketin açıklamasına göre bu sayede, kamu güvenliğini en üst düzeye çıkarırken uzayda motor yakma gibi yeni tekniklerin denenmesine olanak sağlanıyor.

İşte bütün bu hedefler, Starship'in bu üçüncü uçuşunu önceki iki uçuşundan daha iddialı hale getiriyor.