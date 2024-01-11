Büyük gün: OpenAI, GPT Store'u kullanıma açtı

11 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:50

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının 'GPT' adı verilen kendi yapay zeka sohbet robotlarını oluşturabileceği ve herkese açık olarak yayınlayabileceği GPT Store platformunu açtı.

Şirket, yeni mağazayı geçen sene gerçekleştirdiği ilk geliştirici konferansında duyurmuştu. Daha sonra açılışını 2024'e ertelemişti. Geçen hafta kullanıcılara gönderdiği elektronik posta mesajı ile "GPT Store'u önümüzdeki hafta açacağız" diyen OpenAI nihayet bu sözünü tuttu.

KENDİ CHATGPT'NİZİ YAPABİLECEKSİNİZ

GPT'ler, kullanıcıların dilediği görevler veya amaçları gerçekleştirmesi üzere tasarlayabileceği yapay zeka uygulamaları olarak tanıtıldı. Bilindiği üzere ChatGPT, bir programcı için kod yazmaktan bir öğrencinin üniversite bitirme tezi metnini oluşturmaya, yemek tarifi vermeye kadar birçok görevi yapabiliyor.

Geliştiriciler, oluşturacağı GPT'yi ise ChatGPT'den farklı olarak sadece belirli bir görevi gerçekleştirecek şekilde tasarlayabilecek. Örneğin bir yemek tarifinde kullanılan malzemeler hakkında detaylı bilgi veren bir uygulama oluşturabileceğiniz gibi, matematik ödevlerinde kullanıcılara yardım eden bir uygulama da geliştirebilirsiniz.

OpenAI geliştiricilerin GPT'ler üzerinden gelir elde edeceği bir sistemi de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak bu sistemin detayları ve ne gibi şartlara sahip olacağını henüz açıklamadı. Engadget'in haberine göre şirket, yeni gelir programını 2024'ün birinci çeyreğinde netleştirmeyi hedefliyor.

KODLAMA BİLMEYE GEREK YOK

Geliştiriciler, GPT oluşturmak için kodlama bilgisine ihtiyaç duymayacak. OpenAI'ın GPT Builder isimli yazılımı bu konuda geliştiricilere yardımcı olacak.

CHATGPT TEAM ÖZELLİĞİ

OpenAI ayrıca, "iş yerinde ChatGPT'den en iyi şekilde yararlanmak için güvenli, iş birlikçi bir çalışma alanı sağladığı" iddia edilen, ChatGPT Team isimli yeni abonelik planını kullanıma açtı. ChatGPT Plus veya Enterprise'a abone olan herkes ayda 30 ABD doları (aylık faturalandırıldığında) veya 25 ABD doları (yıllık) karşılığında katılabilecek.

ChatGPT Team, daha uzun sorgular için daha büyük (32.000 belirteç) bağlam penceresiyle GPT-4'e erişim sunuyor. Buna ek olarak, aboneler daha yüksek mesaj başlıkları elde edecek ve OpenAI, modellerini ChatGPT Team abonelerinin verileri veya konuşmaları üzerinde eğitmeyeceğini söyledi.