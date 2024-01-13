iPhone kullanıcıları bunu dört gözle bekliyor... iOS 17.3 güncellemesi ne zaman çıkacak?

13 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 09:52

Apple, iPhone için heyecan verici özelliklerle iOS 17 işletim sistemini piyasaya sürmüştü. Dikkat çeken yeniliklerle gelen bu güncelleme, aktif olarak milyonlarca iPhone'da kullanılıyor.

Kimi zaman sorunlarla gündeme gelen iOS 17, farklı bir sürümünde çözüme kavuşuyor. En son yayınlanan iOS 17.2.1 güncellemesi de pek çok sorunla can sıkarken, gözler bu kez iOS 17.3'te. Peki Apple iOS 17.3 güncellemesini ne zaman yayınlayacak, hangi özellikler eklenecek?

İOS 17.3 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

iOS 17.3'ün beta sürümü geliştiricilere ulaşmış, yeni özellikler de kullanıma sunulmuştu. Buna göre artık iPhone'da Çalınan Cihaz adı verilen önemli bir güvenlik özelliği yer alacak.

iOS 17.3'ün ilk beta sürümü Aralık ayının ortasında yayınlanmıştı. İkinci sürümde ciddi bir sorun tespit edilirken, Apple bunu atladı ve direkt olarak iOS 17.3'ün üçüncü beta sürümünü devreye aldı. iOS 17.3'te çok fazla yeni özellik yer almayacak.

Zira Apple, iOS 17.2 sürümünde Günlük başta olmak üzere pek çok yeniliği kullanıcılarla buluşturdu. iOS 17.3 ise, Cihaz Koruması ile gelecek. Bu özellik sayesinde çalınan iPhone'da parola ele geçirilse bile, Apple Kimliği için güvenlik katmanı eklenecek.

iOS 17.3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

9to5mac.com tarafından aktarılan bilgilere göre iOS 17.3 yüksek ihtimalle Ocak ayının sonunda herkes içi yayınlanmış olacak. Daha önceki iOS sürümlerinin yayın sırası ise şöyleydi:

-iOS 16.3 / 23 Ocak 2023

-iOS 15.3 / 26 Ocak 2022

-iOS 14.3 / 14 Aralık 2020

-iOS 13.3 / 10 Aralık 2019

Derleme- Okan Güleş / Tgrthaber.com.tr