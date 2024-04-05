Call of Duty: Modern Warfare 3 ücretsiz oldu: Nasıl alınır?

05 Nisan 2024 10:25 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:26

Steam'de 2 bin TL: Epic Games popüler iki oyunu ücretsiz yaptı

Steam'de 2 bin TL: Epic Games popüler iki oyunu ücretsiz yaptı

Activision; PlayStation, Xbox ve Microsoft Windows platformlarında kasım ayında piyasaya sürdüğü Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunu için önemli bir kampanya başlattı. Hafta sonu boyunca oynaması ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Çıktığı günden bu yana birçok kullanıcıdan, oynanış ve hikaye bakımından hayal kırıklığına uğrattığı yönünde şikayetler alan Modern Warfare 3, yeni sezonu kutlamak için ücretsiz bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik süresi boyunca "oyuna bir şans vermek" isteyenlere bir fırsat sunuluyor.

CALL OF DUTY: MODERN WARFRE 3 ÜCRETSİZ OLDU

Activision'un yaptığı açıklamaya göre Call of Duty: Modern Warfare 3, 8 Nisan'a kadar hiçbir ücret talep etmeksizin kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Bu süre zarfında çok oyunculu mod içerisindeki 9 harita ve 5 farklı oyun modu ile birlikte zombi modu deneyimlenebilecek. Ancak kampanyanın süresi dolduktan sonra oyuncular, oynamaya devam edebilmek için Modern Warfare 3'ü satın almak zorunda kalacaklar.

MODERN WARFARE 3 ÜCRETSİZ NASIL ALINIR?

Call of Duty: Modern Warfare 3'e ücretsiz bir şekilde erişmek için yapılması gereken, kullandığınız platformdaki dijital mağazaya giriş yapıp kampanyaya katılım sağlamak olacak. Akabinde MW3 internet hızınıza bağlı olarak değişen süre içinde cihazınıza indirilecek ve oynamaya başlayabileceksiniz.

Call of Duty: Modern Warfare 3, Steam'de 70 dolar yani yaklaşık 2 bin 240 TL'ye satılıyor. PlayStation Store'da ve Battle.net üzerinde indirimsiz fiyatı 1.999 TL olarak belirtiliyor.