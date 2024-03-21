Call of Duty: Warzone Mobile açıldı: Nasıl indirilir ve özellikleri neler?

21 Mart 2024 14:43 - Güncelleme : 21 Mart 2024 14:44

Call of Duty: Warzone Mobile, son birkaç yılını çeşitli beta sürümlerinde ve yazılım lansmanlarında geçirdikten sonra nihayet bugün iOS ve Android platformları için küresel olarak piyasaya sürüldü.

Oyun, Verdansk ve Rebirth Island olmak üzere iki ana Battle Royale haritasının yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare III ve Call of Duty: Warzone'un PC/konsol sürümü oyuncuları için çapraz ilerleme özelliklerini bünyesinde bulunduruyor.

CALL OF DUTY: WARZONE MOBİLE ÖZELLİKLERİ

Call of Duty: Warzone Mobile, 4 farklı oynanış moduna sahip olup genel olarak hayatta kalma türüne odaklanıyor. Oyuncular Verdansk haritasında 120 kişiyle rekabet edecekler ve elendikten sonra Gulag'da bir düello kazananlar mücadeleye yeniden katılma şansına sahip olacaklar.

78 kişiyle rekabet edilecek olan Rebirth Island adasında ise daha farklı bir sistem işliyor. Öldükten sonra çalışma kampına gitmek yerine yakım arkadaşlarınızdan bir tanesi hala hayatta olduğu sürece yeniden doğma şansı yakalıyorsunuz.

Aynı Activision ID hesabına giriş yaptığınız sürece ilerleme, Warzone Mobile ile Modern Warfare III ve Warzone'un konsol ve PC sürümleri arasında paylaşılacak. Warzone Mobile'da kazandığınız XP, Warzone ve Modern Warfare III'e yansıtılacak ve aynı şekilde bunun tersi de geçerli olacak

Gelen bilgilere göre Call of Duty: Warzone Mobile, Android'de ek içeriklerle birlikte 8 GB depolama alanı isterken iOS'ta ise 10 GB istiyor. Oyundaki içerikler genişledikçe ihtiyaç duyulan kapasitenin de artacağı tahmin ediliyor.

Bu arada iPhone 15 Pro modellerinde ve M1 çip veya daha yenisine sahip iPad'lerde oynayan oyuncular için oyunda iyileştirilmiş dokular, aydınlatma, çizim mesafesi, ortam kapanması ve çözünürlük önbelleğe alma özellikleriyle 2K'da çalışan bir "En Yüksek Grafik" modu yer aldığını da belirtelim.

COD: WARZONE MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Call of Duty: Warzone Mobile'a erişmek isteyen oyuncular, kullandıkların cihazın resmî uygulama mağazasını ziyaret edebilirler.