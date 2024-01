Casper VIA A40 satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

04 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:28

Akıllı telefon fiyatları 40 bin TL’yi aşarken, yerli teknoloji şirketi Casper, yeni yılda dikkat çeken telefonuyla karşımıza çıktı.

Şık tasarımının yanı sıra dikkat çeken fiyat etiketine sahip olan Casper VIA A40, satışa sunuldu. 64 Megapikel kamerasıyla geniş açılı fotoğraflar sunan telefon, performansıyla da günlük ihtiyaçları karşılıyor.

64 MEGAPİKSEL KAMERA, YÜKSEK PERFORMANS

Bir telefonda tasarıma, kameraya ve hafızaya önem veren kullanıcılar için 6.78” FHD+ geniş ekran sağlayan Casper VIA A40, yapay zeka destekli 64 MP arka kamerası, 13 MP ön kamerası ve 256 GB hafızasıyla da güzel hatıraları en net haliyle saklama imkanı sunuyor.

Teknik özelliklerinin yanı sıra 3 farklı rengi ile de dikkat çeken Casper VIA A40, şık ve yenilikçi tasarımı ile beklentileri sınırların ötesine taşıyor.

Tek elle ultra geniş bir ekran deneyimini mümkün kılan şık ve yenilikçi tasarımı, 256 GB geniş depolama alanı, yapay zeka destekli 64 MP arka kamerası ve 13 MP ön kamerası ile kullanıcıların beğenisine sunulan Casper VIA A40, beklentileri sınırların ötesine taşıyor. Casper VIA A40, 8GB RAM özelliğine artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek performans gerektiren uygulamaları kolay ve akıcı bir şekilde kullanma avantajı sağlıyor. Tasarımı ve şıklığıyla kendini belli eden Casper VIA A40'ın renk seçimleri, trendler ve kullanıcıların beklentileri üzerine yoğun araştırmalar sonucunda belirlendi. Her rengin, tasarımdaki bütünlüğü koruyarak kullanıcıların dikkatini çekmesi amaçlandı.

Gece mavisi renginden gümüş griye ve göz alıcı VIA mavisi tonuna kadar uzanan renkler, kullanıcı elinde farklı tonlarda parlayarak benzersiz bir ışıltı sunmayı hedefliyor. Kamera etrafındaki gümüş halka ise tasarımın gücünü ve kamera performansını vurguluyor.

Akıllı telefonların sahip olduğu kamera kalitesi, kullanıcıların telefon seçimlerinde en önemli önceliklerinden biri haline geldi.

En güzel hatıraları , en canlı şekilde yakalamayı mümkün kılan Casper VIA A40, Casper’ın kamera yazılımları alanında dünya devi Arcsoft ile iş birliği sonucu eşsiz bir kamera deneyimi sunuyor. Çok daha net ve parlak fotoğraflar için 64 MP ana kameraya ek olarak geliştirilen 2 MP makro ve 2 MP bokeh kameraya sahip olan Casper VIA A40, yapay zeka destekli ‘Ultra Gece Modu’ ve 13 MP ön kamerasıyla karanlık ortamlarda dahi dinamik özçekimleri mümkün kılıyor. Yüksek kaliteli görüntülerin depolanabilmesi için 256 GB hafızasının yanında 1 TB’a kadar artırılabilen depolama alanı sağlayan Casper VIA A40, 50.000 fotoğraf, 26 saat 1080P video ve 48 saate kadar 720P video saklamaya imkan tanıyor.

6.78 İNÇ GENİŞ EKRAN

Akıllı telefonları sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkaran kaliteli ekran deneyimi ve yüksek performans sağlayan donanımlar, kullanıcıların video izleme ve oyun deneyimlerini üst sıralara çıkarıyor.

Casper VIA A40, 6.78’’ FHD+ geniş ekranı, 500 NIT ekran parlaklığı, 1080x2460 çözünürlüğü ve 120 Hz ekran yenileme hızı ile birçok uygulamada görüntü kalitesini zirvede yaşatırken, ergonomik tasarımı sayesinde de tek elle kolay kullanım kolaylığı sunuyor.

8 GB RAM özelliğine sahip Casper VIA A40, artı olarak sahip olduğu 8 GB VRAM teknolojisi ve en güncel Android 13 işletim sistemi sayesinde yüksek donanım özellikleri gerektiren uygulamalarda dahi akıcı bir performans sağlıyor.

Aralıksız telefon kullanımını mümkün kılan Casper VIA A40, 5000 mAh bataryası ve optimizasyon özelliği sayesinde 17 gün Standby çalışma ömrü, 10 saat video ve 8 saat Youtube izleme, 19 saat Spotify üzerinden müzik dinleme kapasitesiyle uzun saatler boyunca keyifli kullanım sağlayan uzun pil ömrüne sahip. Casper VIA A40, MTK Helio G99 işlemcisiyle tüm özelliklerin çok daha performans odaklı çalışmasına imkan tanıyor.

Telefonun tam teknik detayları ise şöyle: