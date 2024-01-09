CES 2024: Samsung, Galaxy Buds için OLED ekranlı kutu tanıttı

09 Ocak 2024 20:49 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 20:50

CES 2024 heyecanı hız kesmeden devam ederken, bu etkinlikte birbirinden ilginç teknolojiler sergileniyor. Tanınmış markaların inovasyonlarını gözler önüne serdiği etkinlikte Samsung, pek çok ürünüyle öne çıkmaya başardı.

Şeffaf ekranlı televizyon ile yeteneklerini ortaya koyan teknoloji devi, devam eden bu etkinlikte kablosuz kulaklıkları için de yeni bir ürün tanıttı.

KULAKLIĞIN FONKSİYONLARI BU EKRANDA GÖSTERİLECEK

Samsung tarafından duyurulan bu kılıf, OLED ekranlı bir panele sahip. Kablosuz kulaklık sahipleri bu kılıf veya stand ile kutunun şarj durumumu kontrol edebilirken; aktif gürültü azaltma ve ses çalma modlarını da görüntüleyebilecek.

Ancak sergide çok fazla ayrıntı verilmese de, kulaklıklar için bu ekranın herhangi bir kontrol sağlamadığını belirtelim. Yani kullanıcının her anlamda yanında mobil bir cihaz bulundurması gerekiyor. Ancak ilerleyen dönemde bazı işlevlere doğrudan kasanın üzerindeki ekrandan da erişileceği aktarılan bilgiler arasında.