CES 2024'te tanıtılacak Togg sedan modelinden yeni görüntü paylaşıldı

08 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:23

Yerli otomobil Togg T10x, piyasaya çıktığı tarihten bu yana 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Akıllı cihazın teslimat sayısı günden güne artarken, bir sürpriz de sedan modeli için geldi.

Daha önce CES 2022 Fuarı'nda sergilenen Togg sedan, 2024'te bir kez daha karşımıza çıkacak ve resmiyet kazanacak. Tanıtım tarihi için geri sayıma geçilirken Togg'dan sedan modele ilişkin yeni görüntü geldi.

TOGG SEDAN İÇİN TANITIM ÖNCESİ YENİ GÖRÜNTÜ

Togg, X platformu üzerinden yeni sedan modeline ilişkin, "Tanışmaya hazır mısınız? CES 2024 için geri sayım başladı" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımında, logonun konumlandırıldığı bagaj kapağı, ve boydan boya uzanan kırmızı led detayı görülüyor.

Las Vegas'ta 9-12 Ocak'ta düzenlenecek CES 2024'te görücüye çıkması beklenen yeni modelin, daha önce açıklanan model isimlendirme sistemine göre "T10S" olarak piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

TOGG SEDAN (T10F) BEKLENEN ÖZELLİKLER

-600 km/372 mil menzil

-C segment spor sedan

-2 yeni renk

-İlk kez kontrast çatı seçeneği

-12.3 inç sürücü ekranı

-29 inç multimedya ekranı

-8 inç dokunmatik kontrol paneli

-Araç içi sosyal kamera

-Yüksek hızlı mobil internet

-Kablosuz bağlantı noktası

-Snapdragon işlemcili kokpit

-Yeni tasarlanan iç mekan