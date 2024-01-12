CES 2024'te Zeiss damgası: Otomobiller için holografik teknoloji tanıtıldı

12 Ocak 2024 11:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:19

CES 2024'ün ikinci gününde ilginç teknolojiler sahne aldı. Bunlardan biri de Zeiss tarafından geliştirilen holografik teknoloji.

Otomobillerin aydınlatma ve görüntüleme sistemlerine yönelik çalışmalar yapan Zeiss, bu alanda geliştirdiği son teknolojisini gösterdi.

ZEİSS'TEN OTOMOBİL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİNDE DEVRİM

İnce, şeffaf ve yüksek hassasiyetli optik bileşenlerden oluşan bu teknoloji, herhangi bir cam yüzeyi (bir binanın penceresi, şeffaf bir ekran, bir aracın yan camı) isteğe bağlı iletişim için bir ekrana dönüştürmeye imkan tanıyacak.

Zeiss Mikro-Optik Başkan Yardımcısı Roman Kleindienst, "Holografik teknolojideki bu dönüm noktası, tipo baskının icadıyla karşılaştırılabilir. Bu nedenle buna holografik teknolojinin 'Gutenberg anı' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan CES 2024'te gösterilen holografik sistemin, otomotiv alanında uygulanması planlandığı bilgisi de verildi. Gelecekteki otomobiller bu teknoloji sayesinde artırılmış gerçeklik sunan HUD head-up display sistemleriyle donatılabilir. Öyle ki sürücüler gözlerini yoldan ayırmadan ihtiyaç duyduğu bilgilerin görüş alanında yer almasını da sağlayabilir.

Ayrıca kullanılacak bu teknoloji ile bazı yeni basit işlevler de etkinleştirilebilir; örneğin, Car2X iletişimi için yan ve arka camları kullanmak gibi. Kullanıcılar Zeiss'in görüntüleme sistemi sayesinde resim ve hatta video içeriğinin yalnızca arabanın içinde veya dışında görülebilmesi için arabanın camını karartabilme imkanına sahip olabilir.