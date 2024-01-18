ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'dan, ABD ordusuna şartlı onay: İş birliği yapılacak

18 Ocak 2024 11:55 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 11:55

Yapay zeka teknolojisini popülerleştiren ChatGPT, giderek büyüyor ve kullanım alanını genişletiyor.

Hemen hemen pek çok sektöre giren yapay zeka, son olarak ABD ordusu için de kullanılacak. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, tartışmalı yasasının ardından ABD ile yeni, şartlı bir iş birliği yapmaya onay verdi.

ABD ORDUSUNUN SİBER GÜVENLİK ÖZELLİKLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KULLANILACAK

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen son Dünya Ekonomik Forumu'nda, dünyanın en ünlü yapay zeka şirketi OpenAI ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı arasındaki yeni iş birliği açıklandı.

OpenAI, ortaklıkları kapsamında, ABD ordusunun siber güvenliğin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden geliştirilmesine yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini ve araçlarını ödünç veriyor.

Buna ek olarak Bloomberg, girişimin OpenAI tarafından yapay zekanın askeri ordulara yardım sağalama yasasından bir sapma olduğunu vurguluyor. Yine de söz konusu uygulama konusunda belirli bir isteksizlik olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu işbirliğinin ana odak noktalarından birinin Savunma'nın yapay zekanın geliştirilmesine yardımcı olacağı siber güvenlik projeleri olduğu bildirildi. Dahası, OpenAI'nin teknolojisi gazi intiharını önlemeye yardımcı olacak yolları araştırmak için kullanılacak.

Şirketin küresel ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Anna Makanju, OpenAI'nin teknolojisini silah geliştirmek, mülkleri yok etmek veya insanlara zarar vermek için kullanma yasağını sürdürdüğünü söyledi.

OpenAI'nin en büyük yatırımcısı olan Microsoft, ABD silahlı kuvvetlerine ve diğer hükümet birimlerine çeşitli yazılım sözleşmeleri sağlıyor.