Çıktığı dönemin efsanesiydi: Apple 9 yıllık iPhone modelini resmen 'çöpe' attı

02 Nisan 2024 10:57 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 10:57

Apple, beş yıldan uzun bir süre boyunca üretilmeyen ve yedi yıldan eski olmayan ürünlerini listelediği "Klasik ve Eski Ürünler" adlı web sayfasına iPhone 6 Plus modelini ekledi.

İlk olarak 2014'te piyasaya sürülen ve 2016'da üretimi durdurulan iPhone 6 Plus, stoklarında telefonu bulunduran mağazalarda hâlâ satın alınabiliyordu. Yazılım tarafında ise 5 yıl boyunca güncelleme alan akıllı telefona 2019 yılında iOS 13 ile beraber güncelleme desteği kesilmişti.

"ESKİ ÜRÜNLER" LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Apple beş yıldan uzun bir süre boyunca üretilmeyen ve yedi yıldan eski olmayan cihazlarını "Klasik ve Eski Ürünler" grubunda tutuyor. Bu listedeki ürünler, Apple Store'lardan veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarından artık cihaz içi onarım veya başka bir teknik destek hizmeti alamıyor.

4. NESİL İPAD MİNİ DE LİSTEDE

Apple artık dördüncü nesil iPad mini modelini de "vintage" olarak değerlendiriyor; bu, şirketin cihazı satış için dağıtmayı bırakmasının üzerinden beş yıldan fazla zaman geçtiği anlamına geliyor. Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, parçaların bulunabilirliğine bağlı olarak iki yıla kadar daha eski ürünler için onarım sunmaya devam edecek.

İPHONE 8 SERİSİ AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Apple ayrıca iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı da "vintage" ürünler listesine ekledi, ancak yalnızca (PRODUCT)RED rengindeki modeller için geçerli. Cihazlar diğer renklerde daha uzun süre mevcut olduğundan bu renkler henüz "çöpe atılmış" değil.