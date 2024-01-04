Çıplaklık ve cinsel içerik politikalarıyla gündeme gelen Twitch'den geri adım

04 Ocak 2024 16:11 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:12

TikTok'ta toplumun gidişatını olumsuz etkileyen videolar tepkilerin odağında. Ancak bu sadece TikTok ile sınırlı kalmıyor. Diğer yandan ünlü video yayın platformu Twitch'in de artık ahlak seviyesini aştığı, paylaşılan videolarla bunu bir kez daha gösterdi.

Neyse ki bu gidişat çok uzun sürmedi. Daha önce içerik politikasında müstehcen paylaşımlara kısmen de olsa yeşil ışık yakan Twitch, politikasında bir kez daha değişikliğe giderek geri adım attı.

TWİTCH, İÇERİK POLİTİKALARINI BİR KEZ DAHA GÜNCELLEDİ

IGN'nin aktardığı habere göre Twitch, cinsel içerik kurallarında "ima edilen çıplaklığı" yasaklayan son güncellemeyi hemen geçerli olmak üzere yayınladı.

Yayın platformu, yayıncıların kendilerini diğer öğelerin yanı sıra siyah sansür çubuklarıyla kapladıkları veya kamera çerçevelerini izleyicilere kısmen veya tamamen çıplak oldukları izlenimini verecek şekilde konumlandırdıkları yayın mantığının yayılmasının ardından geçtiğimiz gün kıyafet politikasını güncelledi. Twitch'in müşteri güveninden sorumlu yöneticisi Angela Hession güncelleme ile ilgil blog yazısında, bu metaya katılan bazı yayıncıların içeriklerini doğru bir şekilde cinsel temalı olarak etiketlemesine ve bu videoları Twitch'in ana sayfasından gizlemesine rağmen, izleyicilerin sitede gezinirken müstehcen küçük resimlerle karşılaşabileceğini ifade etti.

Twitch'in kıyafet politikasında yapılan yeni güncelleme şöyle:

"Yayıncıların cinsel organlarını veya kalçalarını göstermek de dahil olmak üzere tamamen veya kısmen çıplak olmalarına izin vermiyoruz. Yayıncıların, göğüslerini veya cinsel organlarını nesnelerle veya sansür çubuklarıyla örtmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tamamen veya kısmen çıplak olduklarını ima etmelerine veya ima etmelerine de izin vermiyoruz. Kapalı olsa bile cinsel organların dış hatlarının görünmesine izin vermiyoruz. Çıplak veya kısmen çıplak kısımların yayınlanması, bağlamdan bağımsız olarak her zaman yasaktır."

Söz konusu kurallara göre kendilerini kadın olarak tanıtan yayıncıların göğüs uçlarını kapatmaları ve göğüs altlarını göstermemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak "bu kapsama gereklilikleri karşılandığı ve yayıncının kıyafet giydiği açıkça görüldüğü sürece" dekolte konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.