Çizilme derdi bitecek: iPhone 17 ekranına müthiş yenilik geliyor

20 Mart 2024 09:33 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:34

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Apple'ın iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken, iPhone kullanıcıları tüm odağını bu yılın eylül ayında piyasaya sürülecek "iPhone 16" ailesine çevirdi. Fakat 2025 yılının modelleriyle ilgili de şimdiden sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Asya'daki kaynaklardan gelen yeni bir söylentiye göre, gelecek yılın iPhone 17 serisi, iPhone 15 modellerinde gördüğümüz "Ceramic Shield" isimli ekran koruma teknolojisine kıyasla çizilmeye daha dayanıklı ve yansıma önleyici (anti-reflective) bir ekrana sahip olacak.

Instant Digital isimli kaynak, Çin sosyal medya platformu Weibo'da yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "iPhone 17'nin dış camı düşündüğünüzden daha dayanıklı süper sert, yansıma önleyici bir katmana sahip olacak şekilde ayarlanmıştır."

İPHONE 16 SERİSİNE YETİŞMEYECEK

Kaynak, kaplama ekipmanının Çin'in tedarik zincirine yeni teslim edildiğini ancak iPhone 16 serisine yetişmesini beklemediğini paylaştı. Bu sebeple de iPhone 16'da tıpkı iPhone 15'teki gibi Ceramic Shield teknolojisinin kullanılması bekleniyor.

CERAMİC SHİELD NEDİR?

Apple, Ceramic Shield teknolojisini ilk olarak 2020 yılında iPhone 12 modellerinde kullanmaya başladı. Ekranın darbelere dayanıklılığını iPhone 11'e göre dört kat artırdığını iddia etti ve "diğer tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam" ifadesini kullandı.

ABD'li teknoloji devi firma, bu malzemeyi şöyle tanımlıyor:

"Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Kulağa kolay gibi gelse de, seramiğin kendisi şeffaf bir materyal olmadığı için bu aslında son derece zor bir işlem. Kristallerin türünü ve kristallik derecesini kontrol altında tutarak, geliştirdiğimiz özel bir formül sayesinde seramiğin sertliğini en üst düzeye çıkarırken optik açıdan şeffaf olabilmesini sağlıyoruz. Ve bu çığır açıcı yöntem, Ceramic Shield’ı ekran için ideal hale getiriyor."

Anti-Reflective olarak da adlandırılan yansıma önleyici ekran, ekranınızdaki yansımaları azaltarak daha net ve parlak bir görüntüleme deneyimi sunar.