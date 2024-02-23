Çocuklarına 'telefon şarjdayken kullanma' deneyi yaptırdı sonuç ürküttü!

23 Şubat 2024 09:39 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 09:57

Cep telefonlarının şarjda kullanımında oluşturduğu elektrik kaçağını çocuklarına göstermek isteyen baba çocuklarıyla bir deney yaptı. Modern hayatın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonları pil kullanım süreleri kullanıcıları tatmin etmediği için sık şarj edilmek zorunda kalınıyor. Telefonunu şarjdayken kullanıma devam edenlerden zaman zaman batarya ısınması ve şarjdayken elektrik çarpması gibi şikayetler gelebiliyor. Uzmanlar cep telefonlarının şarjdayken kullanılmaması konusunda uyarılar yapsa da kullanıcılar dikkate almıyor.

Sosyal medyada dikkat çeken görüntülerde bir baba bu konuyu çocuklarına deneyle anlatmak istedi. Telefonu şarj kablosunu takarak çocuğunun eline veren baba, elektriğin vücuda etkisini ölçtü. Ardından diğer çocuğunun da el ele tutuşmasını isteyen baba, düz akım bağlantısı kurarak vücudun da iletkenliğiyle elektriğin nasıl vücuttan vücuda aktarıldığını göstermiş oldu.

ŞARJDAYKEN TELEFON KULLANMANIN ZARARLARI

Cep telefonları ve çocukların da yoğun kullandığı tabletler şarj sırasındayken vücut ve ortam arasında elektrik alışverişi meydana getirir. Cihazda elektrik kaçağı olması ya da orijinal olmayan kabloların kullanımı durumunda ciddi sıkıntılara yol açabilir. Uzun süre şarjda kalan cihazlar aşırı ısınmayla yangın tehlikesi oluşturabilir. İnsan kalbi 30 miliamperlik akıma dayanabilirken akımın şiddetli olması durumunda çarpılma ya da ani kalp durması olabilir. Uzun vadede cep telefonunu şarjdayken kullanmanın kalp ritmini bozduğu da belirtiliyor.