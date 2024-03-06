Çok gizli insansız uçak piyasada! ABD dünyanın en hızlısını yapmaya çalışıyor

06 Mart 2024 10:13 - Güncelleme : 06 Mart 2024 15:38

Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışmalarıyla başlayan 3. Dünya Savaşı sesleri sonrası süper güç ülkeler savunmada yatırımını artırdı. Yeni nesil askeri teknoloji projeleri uluslararası pazarda boy gösterdi. Bu kapsamda 5. Nesil savaş uçakları artık sahada yerini alırken 6. Nesil savaş uçakları, insansız kara ve deniz araçları projeleri de geliştiriliyor.

ÇOK GİZLİ İNSANSIZ UÇAK

Sık sık F-35 savaş uçaklarındaki teknik hatalarla gündeme gelen ABD, Rusya tehditleri artarken yeni bir savaş uçağı projesinin gelişimine hız verdi. Lockheed Martin'in çok gizli insansız hipersonik uçağı SR-72 askeri teknolojisinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

EN HIZLISI

SR-72 “Son of Blackbird”, dünyanın en hızlı uçağı unvanını almaya hazırlanıyor. SR-72'nin 4.000 mil/saat (6.437 km/saat) hıza ulaşacağı söyleniyor. Bu da onu şimdiye kadar geliştirilmiş en hızlı uçak yapıyor.

Uçak, Soğuk Savaş sırasında çok önemli bir uçak olan meşhur SR-71 “Blackbird”ün devamı…

SR -71 “Blackbird”, 1974 yılında hizmete girdiğinde aynı zamanda gelmiş geçmiş en hızlı uçak olarak da biliniyordu. USAF tarafından 1998 yılında kullanımdan kaldırıldı ancak hiçbir uçak bu rekorun yanına bile yaklaşamadı. Ancak şimdiye kadarki en hızlı uçağın unvanı yakında serisi olan SR-72 "Son of Blackbird"e devredilebilir.

Hipersonik uçak insansız, hipersonik ve tekrar kullanılabilir olacak şekilde tasarlandı. SR-72'nin Lockheed Martin'in yeni Yüksek Hızlı Saldırı Silahını (HSSW) desteklediği söyleniyor. Ancak esas olarak istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) misyonları için kullanılacak.

İKİ GİZLİ UÇAK DAHA GELİYOR

Lockheed Martin'e göre SR-72'nin bir prototipinin 2025 yılına kadar uçması planlanıyordu. Ancak uçağın 2030'larda hizmete girmesi düşünülüyor.

ABD'nin ayrıca dünyanın en hızlı uçağı unvanı için yarışabilecek iki uçağı daha geliştiriliyor.

İlk uçak , Hypersonix Launch Systems tarafından geliştirilen ve Mach 7 azami hıza sahip Dart AE'dir. İkincisi ise Mach 5+ hıza sahip olduğu söylenen ABD ordusuna ait gizli bir keşif uçağı olan SR-91 Aurora'dır.

Bu ikisinin dışında Stargazer, geliştirilmekte olan bir başka hipersonik uçak ve saatte 6.905 mil hızla uçabilecek.