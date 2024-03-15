Copilot Pro, Türkiye'de kullanıma açıldı: İşte fiyatı

15 Mart 2024 11:00 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:00

Microsoft, ocak ayında yapay zekaya yönelik önemli bir duyuru yaptı. Halihazırda ChatGPT özelliklerini barındıran Copilot isimli sohbet botunun ücretli versiyonu Copilot Pro duyuruldu.

Artırılmış performans ve daha birçok geliştirilmiş özelliği kapsayan Copilot Pro, globalde 20 dolar, Türkiye'de ise 720 Türk Lirası fiyata sahip. İlk etapta bilgisayarlarda kullanılmak üzere sunulan Copilot Pro, Android ve iOS'a da gelmişti ve şimdi ise global pazarda kullanıma açıldı.

MİCROSOFT COPİLOT PRO ÖZELLİKLERİ

Türkiye başta olmak üzere 220'den fazla ülkede kullanıma sunulduğu bildirilen Copilot Pro, ücretsiz Copilot'tan farklı olarak aşağıdaki özelliklere ev sahipliği yapıyor:

- Artırılmış performans için en yoğun zamanlarda bile GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya öncelikli erişim elde edin

- Bireysel ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış kendi Copilot GPT'lerinizi oluşturun

- Word, Excel, PowerPoint ve Outlook (Microsoft e-posta adresi gereklidir) gibi üretkenlik uygulamalarında Copilot'ı kullanın

- Tasarımcı ile günlük 100 destek kullanarak benzersiz görüntüler oluşturun ve çalışmalarınızı geliştirin

Copilot Pro'ya para ödemek istemeyenler ise standart sürümü kullanmaya devam edecek. Ancak kısıtlı özelliklere erişim sağlayabilecekler:

- Web'de, Windows, macOS ve iPadOS'ta Copilot'ı kullanın

- Yoğunluğun olmadığı zamanlarda GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya erişin

- Etkileşimli aramada metin, ses ve görüntü kullanın

- Tasarımcı ile günde 15 destekle yapay zeka görüntüleri oluşturun ve düzenleyin

- Eklentileri ve GPT'leri kullanın

OFFİCE'TE COPİLOT SINIRLI DİL DESTEĞİYLE VAR

Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi üretkenlik uygulamalarında Copilot henüz Türkçe desteğine sahip olmayıp yalnızca İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, İspanyolca ve Basitleştirilmiş Çince dillerinde sunuluyor.

'ÖNCELİKLİ ERİŞİM' AVANTAJI

Yalnızca Copilot Pro abonelerinin kullanımına sunulan özel kapasite mevcut. Ek olarak, kullanımın yoğun olduğu zamanlarda Copilot Pro aboneleri, GPT-4 ve GPT-4 Turbo'ya erişmeye devam eder, ücretsiz Copilot deneyiminin kullanıcıları ise gerektiğinde GPT 3.5 ile sınırlandırılabilir.