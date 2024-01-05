Counter-Strike oyununa 'Unreal Engine 5' ayarı

05 Ocak 2024 10:48 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:48

Unreal Engine 5 oyun motoru, önümüzdeki yıllarda görsel açıdan etkileyici oyunlara güç katacak. Ancak bazı geliştiriciler, şimdiye kadar piyasaya sürülen bazı popüler oyunları bu oyun motoruyla yeniden düzenlemeye başladılar.

COUNTER-STRIKE İTALYA HARİTASINA 'UNREAL ENGINE 5' UYARLAMASI

YouTube'da bir 3D Çevre Sanatçısı, kanalında Counter-Strike İtalya haritasının yeniden tasarlanmış halini gösteren bir video paylaştı. Valve aslında geçen yıl piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2'de haritaya bazı ayarlar yapmıştı, ancak Unreal Engine 5 ile düzenlenmiş versiyonu çok daha modern ve gerçekçi gözüküyor.

Unreal Engine 5, geliştiriciler tarafından Tony Hawk's Underground, orijinal Resident Evil ve hatta Zelda: Ocarina of Time gibi eski oyunların remaster'larını ve yeniden yapımlarını oluşturmak için kullanılıyor. The Surge serisinin ve Atlas Fallen'ın arkasındaki stüdyo Deck13 ve CD Projekt Red gibi birçok büyük stüdyo da bu motoru oyunları için kullanacak.

DUST 2 DE YENİDEN YAPILMIŞTI

Counter-Strike'ın yeniden yapımına ilk kez şahit olmuyoruz. Daha önce bir geliştirici, oyunun ikonik Dust 2 haritasını Unreal Engine 5 ile düzenlediği bir konsept çalışmasını yayınlamıştı. Hatta birçok kişi videonun gerçek dünyada hazırlandığını zannetmişti.

Bu arada Valve, Counter-Strike: Global Offensive'de Source oyun motorunu, Counter-Strike 2'de ise Source 2 oyun motorunu kullanıyor. Şirket ayrıca 1 Ocak 2024'te CS:GO için resmi desteği sonlandırdı, macOS işletim sistemini de desteklemeyi bıraktı.