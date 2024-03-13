Cybertruck'u satışa koyan müşteriyi Tesla 'kara listeye' aldı

13 Mart 2024 10:27 - Güncelleme : 13 Mart 2024 11:00

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk elektrikli kamyonet modeli olan Cybertruck'u piyasaya sürdüğünde, müşterilere ilk 1 yıl için satış yasağı getirmişti. Bu kuralı ihlal etmeleri durumunda da kullanıcıya 50 bin dolar tazminat davası açacağını ve gelecekte yeni araç satmayı yasaklayabileceğini söylemişti.

60 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) başlangıç fiyatına sahip olan araç için alınan bu karar uygulanmaya başlanmış gibi gözüküyor. Carbuzz.com sitesinin haberine göre, Cybertruck sahiplerinin yer aldığı bir forum sitesinde "malinecentral" isimli bir kullanıcı, otomobili satışa koymasının ardından Tesla'nın kendisini yasakladığını iddia etti.

ARACI DENEMEK İÇİN SATIŞA KOYMUŞTU

Kullanıcı tarafından iddia edildiğine göre elektrikli kamyon henüz satılmadı ancak hâlâ satış listesinde yer alıyor. Aracı "deneme amaçlı birçok sitede listelediğini" söyleyen kullanıcı, buna rağmen Tesla'nın kendisine elektrikli pikapın başka bir versiyonunu satmayacağını bildirdiğini öne sürdü.

Gönderide belirtildiğine göre Tesla'nın kayıp ve önleme departmanı, kullanıcıyı aracı satışa koyduğu için "kötü niyetli" olarak işaretlerken, Tesla'nın satış lideri ise müşterinin verilen ek araç rezervasyonlarının iptal edildiğini doğruladı.

PARA İADESİ BİLE YAPILMAYACAK

Her ne kadar iki rezervasyon iade edilmiş olsa da otomobil üreticisi gelecekteki rezervasyonların kabul edilmeyeceğini veya iade edilmeyeceğini söyledi. Şirketten gelen bir mektupta, "İleriye dönük olarak, tarafınıza bu konuyla ilgili resmi bildirimde bulunulduğu için gelecekte vereceğiniz tüm siparişler, 100 ABD doları tutarındaki rezervasyon veya 250 ABD doları tutarındaki sipariş ücreti iade edilmeden iptal edilecektir." ifadesine yer verildi.

Halihazırda iki adet Tesla aracı olduğunu da sözlerine ekleyen kullanıcı, yasak kararının tüm Tesla modelleri için mi yoksa sadece Cybertruck için mi geçerli olduğunun belirsiz olduğunu da belirtiyor. Eğer ilki ise, talihsiz müşteri bir daha ömrü boyunca Tesla sahibi olamayacak.