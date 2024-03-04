DIMDEX 2023'e Türk Savunma Sanayii damgası! 39 firmayla temsil

04 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Mart 2024 09:34

Türkiye, savunma sanayisi alanındaki atılımını uluslararası ölçekte vitrine koymaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 6 Mart'a kadar 3 gün boyunca devam edecek olan The Doha Internatıonal Marıtıme Defence Exhıbıtıon & Conference (DIMDEX) 2024’e Türkiye 39 firmayla katılım sağladı.

SSB ÖNCÜLÜK EDİYOR

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılım gösterdiği fuar, dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturmakta olup kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteği ile gerçekleşecek olan fuara 39 Türk savunma sanayii firması katılım sağlıyor.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ ARANACAK

Fuar süresince; Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Türk savunma sanayii firmaları ile fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen fuar süresince Türk Resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

DIMDEX 2024 TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ