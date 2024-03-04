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04 Mart 2024 09:31 - Güncelleme : 04 Mart 2024 09:34

DIMDEX 2023'e Türk Savunma Sanayii damgası! 39 firmayla temsil

Türkiye, Doha/KATAR’da bugün başlayan DIMDEX 2024 Fuarı’na 39 savunma sanayii firması ile boy gösterdi. Son teknoloji silahlar büyük pazarda görücüye çıkarıldı.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Türk Savunma Sanayi, Fuar, Ssb

Türkiye, savunma sanayisi alanındaki atılımını uluslararası ölçekte vitrine koymaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 6 Mart'a kadar 3 gün boyunca devam edecek olan The Doha Internatıonal Marıtıme Defence Exhıbıtıon & Conference (DIMDEX) 2024’e Türkiye 39 firmayla katılım sağladı. 

SSB ÖNCÜLÜK EDİYOR

Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılım gösterdiği fuar, dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturmakta olup kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteği ile gerçekleşecek olan fuara 39 Türk savunma sanayii firması katılım sağlıyor.

DIMDEX 2023'e Türk Savunma Sanayii damgası! 39 firmayla temsil - 1. Resim

YENİ İŞ BİRLİKLERİ ARANACAK

Fuar süresince; Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Türk savunma sanayii firmaları ile fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen fuar süresince Türk Resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek.

DIMDEX 2023'e Türk Savunma Sanayii damgası! 39 firmayla temsil - 2. Resim

DIMDEX 2024 TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ

  • ABRAMAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 
    2.ALTINAY SAVUNMA 
    3 ANADOLU SHIPYARD 
    4. ARES TERSANECİLİK 
    5. ASELSAN 
    6. ASFAT 
    7. BAYKAR MAKİNA
    8. BİTES SAVUNMA 
    9. BMC 
    10. C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
    11. DEARSAN GEMİ İNŞAAT 
    12. DESAN DENİZ İNŞAAT 
    13. EKOVAR 
    14. HAVELSAN 
    15. HTR 
    16. İŞBİR 
    17. KAREL ELEKTRONİK 
    18. KARMETAL SAVUNMA 
    19. KAYACI SAVUNMA
    20. KOLUMAN OTOMOTİV 
    21. KZ MEKATRONİK
    22. METEKSAN SAVUNMA 
    23. MİLSOFT YAZILIM 
    24. MKE
    25. MS SPEKTRAL 
    26. NESA HAVACILIK 
    27. NUROL MAKİNA 
    28. REPKON MAKİNA VE KALIP 
    29. ROBİT
    30. ROBOTEYE YAPAY ZEKÂ 
    31. ROKETSAN 
    32. RST UZAKTAN ALGILAMA 
    33. SAVRONİK 
    34. SİMSOFT 
    35. TAIS SAVUNMA 
    36. TİTRA TEKNOLOJİ 
    37. TURMAKS İNŞAAT 
    38. YILTEX TEKNİK 
    39. YONCA SHIPYARD

Kaynak: TGRT Haber
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