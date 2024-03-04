DIMDEX 2023'e Türk Savunma Sanayii damgası! 39 firmayla temsil
Türkiye, Doha/KATAR’da bugün başlayan DIMDEX 2024 Fuarı’na 39 savunma sanayii firması ile boy gösterdi. Son teknoloji silahlar büyük pazarda görücüye çıkarıldı.
Türkiye, savunma sanayisi alanındaki atılımını uluslararası ölçekte vitrine koymaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da bugün başlayan ve 6 Mart'a kadar 3 gün boyunca devam edecek olan The Doha Internatıonal Marıtıme Defence Exhıbıtıon & Conference (DIMDEX) 2024’e Türkiye 39 firmayla katılım sağladı.
SSB ÖNCÜLÜK EDİYOR
Dünyanın dört bir yanından üst düzey resmi delegasyonların katılım gösterdiği fuar, dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturması, ortaklık kurması, bilgi paylaşımı yapması, yenilikleri ve yetenekleri keşfetmesi için önemli bir platform oluşturmakta olup kara, deniz ve hava savunma sektörlerinde en son teknolojileri içeriyor.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği’nin (SSI) desteği ile gerçekleşecek olan fuara 39 Türk savunma sanayii firması katılım sağlıyor.
YENİ İŞ BİRLİKLERİ ARANACAK
Fuar süresince; Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunulacak, ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunulacak ve iş birliği fırsatları değerlendirilecek.
Türk savunma sanayii firmaları ile fuara katılan ülkeler arasında yeni projelerle işbirliği potansiyelinin geliştirilmesine ve derinleştirilmesine zemin hazırlamayı hedefleyen fuar süresince Türk Resmi Heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler gerçekleştirilecek.
DIMDEX 2024 TÜRKİYE KATILIMCI LİSTESİ
- ABRAMAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
2.ALTINAY SAVUNMA
3 ANADOLU SHIPYARD
4. ARES TERSANECİLİK
5. ASELSAN
6. ASFAT
7. BAYKAR MAKİNA
8. BİTES SAVUNMA
9. BMC
10. C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
11. DEARSAN GEMİ İNŞAAT
12. DESAN DENİZ İNŞAAT
13. EKOVAR
14. HAVELSAN
15. HTR
16. İŞBİR
17. KAREL ELEKTRONİK
18. KARMETAL SAVUNMA
19. KAYACI SAVUNMA
20. KOLUMAN OTOMOTİV
21. KZ MEKATRONİK
22. METEKSAN SAVUNMA
23. MİLSOFT YAZILIM
24. MKE
25. MS SPEKTRAL
26. NESA HAVACILIK
27. NUROL MAKİNA
28. REPKON MAKİNA VE KALIP
29. ROBİT
30. ROBOTEYE YAPAY ZEKÂ
31. ROKETSAN
32. RST UZAKTAN ALGILAMA
33. SAVRONİK
34. SİMSOFT
35. TAIS SAVUNMA
36. TİTRA TEKNOLOJİ
37. TURMAKS İNŞAAT
38. YILTEX TEKNİK
39. YONCA SHIPYARD