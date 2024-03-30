Disklerinize veda edin... Yeni Xbox Series X'in tasarımı sızdırıldı

30 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 30 Mart 2024 14:21

Xbox el konsolu yapacak mı? Bir numaralı isim açıkladı

Xbox el konsolu yapacak mı? Bir numaralı isim açıkladı

Microsoft'un 2019 Aralık ayında tanıttığı Xbox Series X oyun konsolunun yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Tasarımı aynı kalıp, rengi siyahtan beyaza çevrilmiş durumda ve yalnızca dijital bir sürümle piyasaya sunulacağı iddia ediliyor.

XBOX SERİES X'İN DİSKSİZ VERSİYONU YOLDA

Exputer.com internet sitesi, beyaz Xbox Series X'e ait olduğunu iddia ettiği birden fazla görüntüyü paylaştığı haberinde, yeni konsolun dış cephesinin mevcut siyah Xbox Series X ile aynı tasarıma sahip disksiz bir sistem olduğunu belirtti.

Beyaz kaplama, Microsoft'un 299 dolarlık daha küçük Xbox Series S modelinde kullandığı "Robot Beyazı" ile aynı görünüyor.

Exputer, beyaz Xbox Series X'in, soğutucu da dahil olmak üzere bazı dahili bileşenlerin yükseltileceğini iddia ederken The Verge sitesi konsolda yapılan değişiklikleri detaylandıran ve sızdırılan bu fotoğrafların gerçek olduğunu doğrulayan ek belgelere ulaştığını öne sürdü.

100 DOLAR DAHA UCUZ OLABİLİR

Yeni oyun konsolunun haziran veya temmuz aylarında, perakende fiyatı 499 dolar olan mevcut Xbox Series X'ten 50-100 dolar daha ucuz bir fiyatla piyasaya sürüleceği ileri sürüldü.

PEKİ OYUN DİSKLERİ NE OLACAK?

Microsoft, disksiz Series X'i satışa sunduğunda oyun CD'lerinin hiçbir işlevi kalmamış olacak. Bu sebeple de kullanıcılar, ya standart versiyonu alacaklar ya da elinde bulundurdukları diskleri koleksiyon olarak saklamayı veya çöpe atmayı tercih edecekler.

PLAYSTATİON 5 PRO BU YIL GELEBİLİR

Öte yandan Sony'nin de PlayStation 5'e "Slim" modelinden sonra yeni bir sürüm daha ekleme hazırlığı içerisinde olduğu uzun süredir biliniyor. İddialara PS5 Pro, GTA 6'nın çıkacağı 2025 yılından önce, bu yılın ikinci yarısında satışa sunulabilir. Ancak bu bilgiyi Sony doğrulamadı.