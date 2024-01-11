Dünya devi teknoloji şirketlerine Türk rakip

11 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:42

ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen tüketici elektroniği fuarı CES'te dünyaca ünlü teknolojoi şirketleri, yapay zekadan akıllı robotlara kadar pek çok ürününü sergiledi.

Türk teknoloji şirketleri de CES'te boy gösteren firmalar arasına katıldı. Dizüstü bilgisayarları ve oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Monster Notebook, ekran kartı pazarına gireceğini duyurdu. Yüksek performanslı ekran kartı modellerini üreten ASUS, MSI, Gigabyte gibi firmalara Monster Notebook, Intel Arc serisiyle rakip olacak.

MONSTER İLK EKRAN KARTLARINI TANITTI

Donanım Haber'in haberine göre, Monster'ın Intel iş birliği ile ürettiği ilk ekran kartı, Monster Intel Arc A770 16GB ve Monster Intel Arc A750 8GB olarak iki farklı versiyonla piyasaya çıkacak.

İsimlerinden de anlaşılacağı üzere ilk model 16GB belleğe, ikincisi de 8GB belleğe sahip olacak. Ekran kartı ayrıca, Intel'in yapay zeka ile geliştirilmiş ölçekleme yaparak oyunlarda görüntü kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Intel XeSS (Xe Süper Örnekleme) teknolojisini de destekiyor. Görüntü işleme süresinin kısalmasını sağlayan XMX özelliğine de sahip.

ARC serisi Monster Intel Arc A770 16GB modelinde RGB ışıklandırma seçeneği de mevcut. Monster Notebook, yeni ekran kartlarının fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini henüz açıklamadı. Bu arada şirketin 2024'te ABD dahil birçok yeni ülkeye giriş yapmayı planladığı öğrenildi.