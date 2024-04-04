Dünyada en çok satan otomobil markaları açıklandı! Togg kaçıncı sırada?

04 Nisan 2024 10:41 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 10:42

Geçtiğimiz yıl boyunca en çok satan otomobil markaları belli oldu. Car Industry Analysis tarafından paylaşılan verilere göre Asyalı üreticiler lokomotif konumunda bulunurken, Alman şirketler de yerini ilk 15'te aldılar. İşte 2023 yılında dünyada en çok satan otomobil markaları...

BYD İLE MERCEDES KAFA KAFAYA

Listeye baktığımızda, Çinli otomobil üreticisi BYD toplam 2 milyon 885 bin 66 adet satışa imza atarak, 2 milyon 491 bin 600 satış gerçekleştiren Mercedes-Benz'i geride bıraktı. BMW de 2 milyon 252 bin 793 satışla ilk 10'un dışında kaldı.

TOYOTA AÇIK ARKA FARKLA ÖNDE

Japon otomotiv firması Toyota, 9 milyon 448 bin 173 adet satış yaparak 2023 yılında en çok satan otomobil markası oldu. Peşi sıra 5 milyon 276 bin 200 satışla Volkswagen, 4 milyon 246 bin ile Ford, 3 milyon 993 bin 170 ile Hyundai ve 3 milyon 854 bin ile Honda geldi.

Bir başka Alman menşeli üretici Audi, 1 milyon 895 bin 240 satışa imza atarak ABD'li rakibi Tesla'yı (1 milyon 808 bin 581) 15. sıraya sürükledi. Ayrıca Tesla, Renault ve Fiat gibi büyük markaları ise geride bıraktığını da belirtmekte fayda var.

TOGG KAÇINCI OLDU?

Car Industry Analysis verilerine göre Togg, 2023 yılını 19 bin 583 satışla kapattı. 2024'te teslimatlarına tüm hızıyla devam eden ve henüz yalnızca Türkiye pazarında faaliyet gösteren erli otomobil, dünya liginde listeye 117. sıradan girmiş oldu.

2023'TE EN ÇOK SATAN 15 MARKA