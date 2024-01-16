Dünyada ilk: Bitcoin ile ev kiralama dönemi başladı

16 Ocak 2024 18:28 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 18:36

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, genellikle yatırım aracı olarak değerlendirilse de, bazı ülkelerde alışveriş yapmak gibi işlemlerde de kullanılabiliyor. Hatta Orta Amerika'da yer alan El Salvador, 2021 yılında Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmişti.

Son olarak, Arjantin'de, dünyanın ilk Bitcoin tabanlı ev kiralama sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Bu gelişmenin, kripto paranın benimsenmesinde önemli bir kilometre taşı olduğu değerlendiriliyor.

BİTCOİN İLE EV KİRALANDI

Yerel medya kuruluşu Paginal12'nin haberine göre, geçen hafta Arjantin'in üçüncü büyük şehri olan Rosario'da bir dairenin sahibi ve kiracısı arasında, kiranın aylık olarak dünyanın en yaygın kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin ile ödenmesini öngören bir kira sözleşmesi imzalandığı aktarıldı.

Paginal12'ye göre üzerinde anlaşılan aylık kira, ABD dolarına sabitlenmiş bir stablecoin olan 100 Tether'e (USDT) karşılık geliyor. Bu nedenle kiranın, Amerikan para birimi cinsinden 100 dolara eşit olacağı bildirildi. Ayrıca ödemenin, her iki tarafın da aktif üyesi olduğu Fiwind platformu aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Öte yandan bu gelişmenin, Arjantin'in Bitcoin yanlısı yeni devlet başkanı Javier Milei'nin geçen ay hükümeti tarafından onaylanan bir yasanın ardından geldiğine de dikkat çekildi. Kanun, Bitcoin'in ülkedeki resmi sözleşmelerde geçerli bir para birimi olarak kullanılmasına izin veriyor.

Finansal haber kaynağı FX Empire'a göre, kripto para uzmanları, sözleşmelerde BTC kullanımının, kripto paranın ülkede daha yaygın olarak kullanılmasına doğru büyük bir adımın sinyali olabileceğine inanıyor.