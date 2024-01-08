Dünyada ilk: Continental, kristal gövdeli araç içi ekranını tanıttı; ince işçilik, göz alıcı tasarım

08 Ocak 2024 15:44 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:45

Teknoloji severlerin heyecanla beklediği CES 2024 için geri sayım başladı. 9 Ocak’taki etkinlik arefesinde teknoloji devleri dikkat çeken ürünlerini sergiledi.

Samsung dünyada ilk microLED teknolojisine sahip şeffaf ekranını tanıtırken, Continental ise kristal gövde ile donatılan yeni araç içi ekranını gösterdi. Continental ve Swarovski Mobility ortaklığında geliştirilen bu ekran CES’e damga vuracak projelerden biri.

MİCROLED TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

İki şirketin bir araya gelerek geliştirdiği araç içi ekran, 10 inç boyutunda; ayrıca yüksek parlaklık ve kontrast sunan microLED teknolojisine sahip olduğunu da belirtmekte fayda var.

Continental, Swarovski Mobility ile işbirliği yaparak otomobil ekranı ve kristalin benzersiz bir kombinasyonunu geliştirdi. Bu çözüm için teknoloji şirketi Continental, Üstün Ürün Tasarımı dalında CES İnovasyon Ödülü'ne layık görüldü.

Swarovski Mobility tarafından özel olarak geliştirilen faset kesimli üç boyutlu kristal gövde oldukça dikkat çekiyor. Crystal Center Display'in sıradışı tasarımı, otomotiv tasarımcılarına farklı iç mekan konseptleri oluştururken yeni yaklaşımlar sunuyor.-

Ayrıca en büyük Swarovski kristalinin çapının 40 cm'ye ulaştığını ve 62 kg ağırlıkta olduğunu da belirtmekte fayda var.