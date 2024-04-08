Dünyada ilk: İstanbul Havalimanı'nın elektrik ihtiyacı 'Güneş'e emanet

08 Nisan 2024 16:53 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 16:54

İstanbul Havalimanı'ndan dün 222 bin yolcu seyahat etti

İstanbul Havalimanı'ndan dün 222 bin yolcu seyahat etti

İGA İstanbul Havalimanı, elektrik ihtiyacının tamamını Eskişehir'de kurulacak güneş enerjisi santralinden (GES) karşılayarak bu alanda bir ilke imza atacak.

439 BİN PV PANEL KURULMASI PLANLANIYOR

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından yaklaşık 3 milyon metrekare alanda yapımına başlanan 199,32 megavat gücündeki Eskişehir GES projesi kapsamında 439 bin PV panel kurulumu yapılacak. Yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretmesi hedeflenen GES ile İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk havalimanı unvanına sahip olacak.

İGA İstanbul Havalimanı Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, "Odağımız dünya, hedefimiz gelecek" anlayışıyla sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmanın, en önemli hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Bilgen, 2050 Net Sıfır Karbon Emisyonu taahhüdü kapsamında Eskişehir GES projesini geliştirdiklerini ifade etti. Bu GES'in kurulumuyla 105 bin 996 tona eş karbondioksit sera gazı emisyonunu önleyeceklerini ve bu sayede küresel ısınma ve dünya genelindeki iklim değişikliklerinin önemli ve endişe verici sonuçlarını hafifletmeyi istediklerini vurguladı.

"TEMİZ ENERJİ KULLANIMININ YAYGINLAŞMASI AÇISINDAN DA ÖNEMLİ"

"Projeyi, sadece enerjide dışa bağımlılığın azaltılması değil, temiz enerji kullanımının yaygınlaşması açısından da son derece önemli görüyorum." diyen Bilgen, temiz enerji, ekonomik kalkınma, toplumsal refah gibi konuları ön planda tutarak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefleri doğrultusunda çeşitli projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

KARBON EMİSYONU 2040'A KADAR YÜZDE 73 DÜŞÜRÜLECEK

Aynı zamanda Sera Gazı Protokolü'nde belirlenen İGA İstanbul Havalimanı'nın Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarının 2030'da yüzde 45, 2040'ta yüzde 73 düşürülmesinin öngörüldüğünü, çevresel sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirip, Kapsam 3 emisyonlarını azaltma hedefleri doğrultusunda karbonsuzlaştırma teknolojileri, sürdürülebilir yakıtların tedariki için altyapı desteği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi ana stratejilere odaklanmayı planladıklarını da ifade etti.