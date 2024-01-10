Dünyada ilk: Şarjı hiç bitmeyen kulaklık geliştirildi

10 Ocak 2024 14:44 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 14:44

ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen CES 2024 teknoloji fuarında, Lenovo'nun güneş enerjisiyle çalışan klavyesinden sonra ilginç bir ürün daha sahneye çıktı: Dünyanın ilk kendi kendini şarj edebilen kulaklığı tanıtıldı.

Tweaktown.com sitesinin haberine göre, 3M tarafından, İsveç merkezli Exeger şirketi ortaklığıyla geliştirilen '3M PELTOR WS ALERT XPV' isimli kulaklık, iç ve dış mekan ışığını, temiz ve sürekli enerjiye dönüştüren patentli Powerfoyle güneş pili teknolojisini kullanıyor.

IŞIĞI ENERJİYE DÖNÜŞTÜREN TEKNOLOJİ

Sistem, güneş enerjisinin entegre bir lityum iyon pili şarj etmesini sağlayarak tek kullanımlık pil ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Her ne kadar güneş enerjisi ile çalışsa da, 3M'nin iddiasına göre kulaklık, sürekli bir ışık kaynağı olduğu müddetçe daima kendini şarj edebilir ve bu sayede pili hiç bitmez.

Ürünün tasarımı bir oyuncu kulaklığını andırsa da, aslında böyle değil. Bununla birlikte standart bir kulaklıkta bulunan Bluetooth bağlantısı, gürültü engelleme, bas-dinle özelliği ve fiziksel tuşlar gibi ilgi çekici özelliklere de ev sahipliği yapıyor.

Kulaklık, kullanılan enerji istatistikleriyle birlikte, ayarlarını değiştirmeye ve güneş pili enerji seviyelerini izlemeye olanak tanıyan 3M Connected Equipment uygulamasıyla birlikte gelecek. Ayrıca kısmen geri dönüştürülmüş plastik ve elektronik ile üretildiği ve ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için Over-the-Air (OTA) ürün yazılımı güncellemelerini desteklediği de belirtiliyor.

Kulaklık 1000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Fiyatı ise 600 dolar olacak, mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.