8 ülkenin 7'sinde zirvede: İşte en çok satan akıllı telefonlar

24 Aralık 2023 12:33 - Güncelleme : 24 Aralık 2023 12:33

Yıl sonu yaklaşırken akıllı telefon satışlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde pazar araştırma şirketi Counterpoint Research, Ekim ayı itibariyle en çok satılan telefonlar üzerine araştırma yaptı. Bunun sonucunda 8 ülkeyi baz alan şirket, bunların 7'sinde Apple iPhone'un en çok sattığını açıkladı.

Ancak Güney Kore'de işler değişti. 8 ülkeden sadece bir ülkede iPhone en çok satanlar arasına giremedi; bu ülkede ise kullanıcılar Galaxy Z Flip 5'i iPhone'a tercih etti.

8 ÜLKENİN 7'SİNDE EN ÇOK İPHONE SATTI

Counterpoint Research'ün aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde iPhone 15 Pro Max 24'lük payla ilk sırada yer alırken onu iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14 ve Samsung'un alt ve orta sınıf Galaxy A14 takip etti.

Çin'de iPhone 15 Pro Max yüzde 5'lik payla ilk sırada yer alırken onu yüzde 4'lük payla Huawei Mate 60 Pro ve iPhone 15 Pro takip ediyor; iPhone 15 Pro'yu ise sırasıyla Honor X50 ve iPhone 15 takip etti.

Hindistan'da iPhone 14 yüzde 5'lik payla ilk sırada yer alırken onu vivo T2x, Redmi 12, realme C53 ve Redmi A2 gibi Çinli üreticilerin cep telefonları takip etti.

Almanya'da iPhone 15 %12'lik payla ilk sırada yer alırken onu iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro ve Samsung'un amiral gemisi Galaxy S23 takip etti.

Birleşik Krallık'ta ilk beşte tüm iPhone modelleri yer alıyor; iPhone 15 Pro Max %11'lik payla ilk sırada yer alırken onu iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max takip ediyor.

Fransa'da iPhone 15 Pro %11'lik payla ilk sırayı alırken, onu Samsung Galaxy S23, iPhone 15, iPhone 14 ve Samsung Galaxy S23+ takip etti.

Güney Kore'de ise Samsung Galaxy Z Flip5, iPhone 15 Pro Max'i geride bırakarak yüzde 12'lik payla birinci sıraya yerleşti ve aynı zamanda sekiz ülke arasında Apple dışında ilk sırada yer alan tek model oldu.

Son olarak Japonya'da aynı iPhone modelleri ilk beşte yer alıyor: iPhone 14, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 13 ve iPhone SE 2022 sıralamayı oluşturan modeller.