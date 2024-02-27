Dünyanın en iyi silahları listesine Türkiye damga vurdu! Kalaşnikof, G3, STEYR’ın olduğu sıralamada dikkat çeken yerli üretim

27 Şubat 2024 14:55 - Güncelleme : 27 Şubat 2024 15:09

Birçok ülke Ortadoğu’da artan çatışmalar, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi sebebiyle savunma sanayii alanında yatırımlar yapıyor. Ordularını güçlendirmek için hamleler yapan ülkeler yeni askeri teknolojilerini envanterine katıyor.

Savunma sanayi alanındaki ilerleyen teknolojilerle ‘Dünyanın en güçlü orduları 2024’ listesi değişti. ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 2023 yılında 11. sırada yer alırken, 2024 yılı itibarıyla 3 sıra atlayarak 8. sıraya yükseldi. Lider konumunda ABD yer alırken listede Rusya 2. sırada takip etti. 3. sırada ise Çin yer aldı.

YERLİ ÜRETİMLER DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Türkiye son zamanlarda havacılıkta İHA/SİHA, ATAK Helikopteri, insansız savaş uçakları gibi projelerle dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük mücadele başlattı. Bu mücadele 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın uçuşuyla ikiye katlandı. Yerli projeler sadece havada değil, deniz ve karada da varlığını sürdürüyor. Akıllı mühimmatlar da geliştiren Türkiye füzeler, top mermileri, tabanca ve uzun namlulu silahlarla da dünyanın ilgisini çekiyor.

DÜNYANIN EN İYİ SİLAHLARI LİSTESİ

Türk silah üreticisi YAVUZ FIREARMS'ın YAVUZ 14/MC P35 tabancası, dünyanın önde gelen sivil ateşli silah kuruluşlarından ABD merkezli National Rifle Association (NRA-Ulusal Tüfek Birliği) tarafından 2024 yılının "en iyi tabancısı" seçildi.

Türkiye sadece tabanca değil piyade tüfeği üretimine de hız verdi, dünyanın en dikkat çeken tüfekleri sıralamasına girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi piyade tüfekleri:

AK-12 – Kalashnikov geliştiricili

Steyr Aug A3 – Avusturya yapımı

SA80 - İngilizler için silahlar üreten Royal Small Arms Factory

G3 - Alman şirketi olan Heckler & Koch üretimi

HK 433 - Almanya merkezli ünlü silah üreticisi Heckler & Koch (HK)

IWI TAVOR X95 – İsrail

FN F2000 - Belçikalı FN Herstal üretimi

MPT 76

MPT 1950 yılında kurulan ve anonim bir şirket olan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ürünü olan MKE MPT projesi (Milli Piyade Tüfeği) Türk ordusunun istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilerek üretilmiş olan Türk yapımı silahlardır. MPT-76 silahı Başlangıçta 5.56×45mm NATO mühimmat kullansa da bu silah daha sonrasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yerini alması için üretilmiş olan G3'deki gibi 7.62×51mm NATO mühimmata geçiş yaptı.

7.62 gibi yüksek kalibreler genellikle savaşlarda veya terörle mücadelede, karşınızdaki hedefi öldürmek amacıyla seçeceğiniz mermi çeşitlerindendir.

Bu nedenle MPT-76 406mm'lik namluya sahip olan versiyonuyla aslında bir "Battle Rifle" yani uzun namlulu ve yüksek kalibre kullanan ve özellikle ordu ihtiyaçları için kullanılan bir silahtır.

MKE MPT Versiyonları ve teknik özellikleri, NAMLU UZUNLUĞU SİLAH UZUNLUĞU AĞIRLIK KULLANDIĞI MERMİ MPT-76MT | 406mm namlu 920mm 3.75kg 7.62×51mm NATO MPT-55 | 370mm namlu Yaklaşık 890mm 3.3kg 5.56×45mm NATO MPT-55K | 280mm namlu Yaklaşık 800mm 3.0kg 5.56×45mm NATO KNT-76 (Keskin nişancı tüfeği) | 508mm namlu 1020mm 4.7kg 7.62×51mm NATO