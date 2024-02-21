Dünyanın gözü Milli ve Yerli Savunma sanayinde! Ülkeler Türk imzası için sıraya girdi

21 Şubat 2024 11:51 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:16

'Dosta Güven Düşmana Korku salan' Milli ve Yerli Savunma sanayi ürünleri için dünyadaki en güçlü olarak geçen ülkeler bile artık sıraya giriyor. Milli ve Yerli savunmada son 10 yılda muhteşem bir atak yaşandı. Yazılımından parça üretimine kadar yerli milli olan savunma ürünleri sayesinde Türkiye terör sorununu bertaraf etti. Dünya çapından ses getiren bu ürünlere yönelik tüm suikastlara rağmen adım adım daha güçlü ilerlendi. Gelinen nokta ise gururlandırdı.

DÜNYANIN GÖZÜ MİLLİ VE YERLİ SANAYİNDE!

2023 yılında ihracat rekoru kıran savunma sanayi ürünleri, 1 milyar 766 milyon dolarlık kar elde etti. Bununla beraber Türk Havacılık Sanayii ile Makine ve Kimya Endüstrisi izledi. 2024 yılında da bomba gibi ürünlerle devam eden milli ve yerli sanayi de en kritik eşik olan Milli Muharip Uçak KAAN oldu.

Yapım aşamasından itibaren alıcısı olan Ukrayna'dan sonra şimdi de Rusya listeye girdi. Motorlarının itki gücü geliştirilen ve hava üstünlük uçağının olmasının yanı sıra hava yer görevlerini de kolaylıkla yapabilme kapasitesiyle geliştirilen KAAN için Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, geçmişteki teklifleri hatırlatarak bu kez Türkiye ile kararlı bir savunma sanayi hazırlıklarının olduğunu belirtti. Özellikle KAAN'a göz diken Rusya görüşmelerin yakında resmi olarak başlayacağını duyurdu.

ÜLKELER TÜRK İMZASI İÇİN SIRAYA GİRDİ!

Dünyada eşi benzeri olmayan askeri donanımlara sahip Türk savunma ürünleri hayranlık bıraktı. İlk etapta Libya, Katar, Ukrayna, Azerbaycan ve Polonya'ya ihraç edilen savunma ürünleri için Rusya listeye eklendi. Batılı devletler ise Türk imzalı bu ürünlerle başarı elde eden Azerbaycan'dan sonra harekete geçti.

2021 yılında UNROCA (Birleşmiş Milletler Konvansiyonel Silah Kaydı) raporunda Türkiye'nin, ABD dahil birçok ülkeye silah satışı yaptığı kaydedildi. 374.964 tabanca, 455 piyade tüfeği, 278.970 yarı otomatik yivli ve yivsiz tüfekler, 8.408 makineli tabanca ve 3 havan ihracatı yapıldı. Bunun yanı sıra Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'da toplamda 180 adet Bayraktar TB2'nin kullanımı gerçekleşti.

2021 itibariyle Türk üretimi bin 500’den fazla zırhlı araç Katar, Kuveyt, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi ülkelere satıldı. Hem Milli Savunma Bakanlığı hem de BAYKAR şirketle dünya genelinde Türk imzalı savunma ürünleri yer aldı. Öte yandan en büyük atak ise ilerleyen tarihlerde Uzay konusunda gelecek.