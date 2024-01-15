Dünya'ya çok yakın bir lav gezegeni keşfedildi: NASA bu kez 'yaşanmaz'ı buldu

15 Ocak 2024 08:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:51

NASA, yeni yılda yeni keşifleriyle araştırmarlarına bir yenisini daha ekledi.

Dünya dışı yaşam için çeşitli araştırmalar yürüten ajans, yakın zamanda Dünya ile neredeyse aynı boyutta bir gezegen keşfetti.

HD63433D, DÜNYA'DAN 10 KAT DAHA GENÇ

Astronomlar HD 63433 d adlı yeni gezegeni NASA'nın TESS sondası ile keşfetti. TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın kısaltılmışı, yani Transit Öte Gezegen Gözlem Uydusu. Uydunun görevi uzaydaki en parlak yıldızların etrafında dönen binlerce öte gezegeni keşfetmek.

Mashable.com'a göre 73 ışık yılı uzağımızdaki bu yüzeyi kavrulmuş dünya, bilinen bize en yakın ve en küçük öte gezegen. Bilim insanları bu gezegenin 400 milyon yaşında olduğunu düşünüyor, evimiz olan gezegen ise 4,5 milyar yıl yaşında.

The Astronomical Journal'da yayımlanan yazıda bu keşfe ilişkin, "Genç dünya dışı gezegenler, gezegen oluşumu ve evrim ile ilgili teoriler için kritik test alanları." ifadeleri kullanılıyor.

HD 63433 d çok ilgi çekici bir gezegen çünkü bir yüzü sürekli yıldızına dönük durumda. Dahası yıldızına, Dünya'nın Güneş'e olduğundan çok daha yakın durumda: Merkür'ün Güneş'e mesafesinden sekiz kat daha yakın. Bu da öte gezegenin yörüngesini o kadar küçültüyor ki, bir yıl sadece dört gün sürüyor.

Ve tüm deneyimli güneş banyosu yapanların bileceği gibi, eğer ara sıra dönmezseniz, bir yanınız çok ciddi şekilde yanar.

Astronomlar gezegenin yıldızına dönük tarafında ısının 1260 dereceyi bulduğunu düşünüyor. Ancak hiç ışık almayan tarafın durumu gizemini koruyor ve araştırma ekibi gelecekte bu konuyu açıklığa kavuşturmayı ümit ediyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun bu genç dünyaya dair daha fazla detayı ortaya koyabileceği, hatta atmosferinden izler bile arayabileceği düşünülüyor.