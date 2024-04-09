Düşük fiyatıyla herkese hitap eden telefon: Motorola Moto G04s tanıtıldı

09 Nisan 2024 15:20 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 15:21

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Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

Motorola, sessiz sedasız akıllı telefon pazarına yeni bir model sürdü. Uygun fiyatı sayesinde her kullanıcıya hitap eden Moto G04s, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekerken, özellikle kamera tarafında sahip olduğu yetenekleriyle de öne çıkıyor.

MOTOROLA MOTO G04S ÖZELLİKLERİ

Moto G04s, 6.56 inçlik HD+ çözünürlüklü IPS LCD paneliyle etkileyici bir görsel deneyim vaat ediyor sunuyor. 90Hz yenileme hızı ve 269ppi piksel yoğunluğuyla kullanıcılarına üst düzey bir görüntü deneyimi yaşatırken, Gorilla Glass 3 ile korunan ekranıyla dayanıklılığı da ön planda tutuyor.

Suya ve toza karşı direnç gösteren telefon, 163.49 x 74.53 x 7.99mm boyutlarıyla kullanıcı dostu bir tasarıma sahip ve 178 gram ağırlığıyla da taşıması kolay bir deneyim sunuyor.

Ön kamera için ekrandaki delikte konumlandırılan 5 Megapiksellik bir kamera bulunurken, arka tarafta tek bir 50 Megapiksellik ana kamera ve LED flaş ünitesi yer alıyor. Bu kameralar, 30fps FHD kayıt desteğiyle birlikte kullanıcıları karşısına çıkıyor.

Motorola'nın tercih ettiği Unisoc T606 işlemciyle güçlendirilen Moto G04s, 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunuyor. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanını genişletmek mümkün. Telefon, Android 14 işletim sistemiyle gelirken, Motorola'nın özelleştirilmiş arayüzü MyUX ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

5.000mAh bataryasıyla uzun süreli kullanım vaat eden Moto G04s, 15W şarj desteği sunuyor. Ancak kutusundan çıkan 10W şarj cihazıyla birlikte gelmesi dikkat çekiyor. Çift SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS gibi standart bağlantı özelliklerine ek olarak, Dolby Atmos desteği sunan tek bir hoparlör ve 3.5mm ses jakı da kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

MOTOR G04S FİYATI

Moto G04s, Concord Black, Sea Green, Satin Blue ve Sunrise Orange gibi dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Almanya'da 119 euro fiyat etiketiyle Amazon'da ön siparişe açılan telefon, 30 Nisan'da ülkede sevkiyatlara başlayacak. Türkiye pazarında ise satışa çıkması beklenmiyor.