Elon Musk cevapladı: Yapay zekanın insanlığın sonunu getirme ihtimali yüzde kaç?

20 Mart 2024 11:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 11:18

Elon Musk yapay zeka Grok'u ücretsiz yaptı, ama bir şartla!

Elon Musk yapay zeka Grok'u ücretsiz yaptı, ama bir şartla!

Geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet botu Grok'u açık kaynak yaparak geliştiricilere ücretsiz hale getiren Elon Musk, katıldığı bir konferansta yapay zeka hakkındaki son görüşlerini açıkladı.

Dailymail sitesinin haberine göre, salı günü gerçekleşen bir yapay zeka konferansına katılan Elon Musk, teknolojiyi geliştirmenin "artılarının eksilerinden daha ağır bastığına" inandığını paylaştı.

YAPAY ZEKA KONUSUNDA ESKİSİ KADAR KARAMSAR DEĞİL

Musk daha önce birçok kez yapay zekayı 'tarihin en yıkıcı gücü' olarak nitelendirmişti. İlk kez en akıllı insandan bile daha akıllı olacak bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyen teknoloji milyarderi, YZ'nin ayrıca insanlığın karşılaştığı en acil varoluşsal risk olduğunu da öne sürmüştü.

Esas olarak bu fikirlerinde tamamen bir değişiklik yok, yapay zekanın insanlığı sona erdirebileceğine hâlâ ihtimal veriyor. Ancak her zamankinden daha az karamsar ve daha fazla ılımlı bir yaklaşım sergiliyor gibi görünüyor.

Musk, yapay zekanın çok hızlı ve yeterli önlemler alınmadan geliştiğini, bunun da diğer tehditlerin yanı sıra dünyayı geniş çaplı bir işsizlik riski ve yapay zeka robotlarının saldırısı gibi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını söyleyen Geoffrey Hinton ile yüzde 10-20 oranında aynı fikirde olduğunu belirtti.

"BOLLUĞA GİDİYORUZ"

"Fakat bence en muhtemel sonuç olarak bolluğa doğru gidiyoruz" diyen Tesla ve SpaceX CEO'su, "Olası olumlu senaryonun olumsuz senaryoya ağır bastığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

GROK, GELİŞTİRİCİLERE AÇIK

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, 314 milyar parametreye sahip olup, X Premium+ aboneliği kapsamında kullanıcılara hizmet verdiği gibi GitHub sayfası üzerinden de geliştiricilerin kullanımına açık durumda.

Öte yandan Musk geçtiğimiz günlerde eski şirketi OpenAI'yi kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak insanlığa fayda sağlayacak projelere geliştirme hedefinden uzaklaşmakla suçlamıştı ve şirketi, ismini "kapalı" olarak değiştirmeye davet etmişti.