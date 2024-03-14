Elon Musk, Dogecoin ile Tesla satın almaya yeşil ışık yaktı
Tesla CEO'su Elon Musk, yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto para olan Dogecoin ile Tesla alımına izin verileceğini açıkladı.
Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin Dogecoin'i günün birinde resmi ödeme yöntemi olarak ekleyebileceğini ima etti.
13 Mart'ta Musk, Tesla'nın Berlin'deki Gigafactory üretim tesisinde hayranlarıyla bir buluşma gerçekleştirdi. Burada bir izleyici üyesi Tesla'nın yakın gelecekte DOGE kullanılarak satın alınıp alınamayacağını sordu. Musk bu talebe olumlu yanıt verdi:
“Bir noktada bunu etkinleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum.”
MUSK'IN MÜJDESİ DOGE'YE YARADI
Musk'ın tepkisi, tokenin piyasa fiyatının ani bir yükselişe tanık olması nedeniyle yatırımcılar arasında heyecan uyandırdı. Dogecoin, haberin yazıldığı sırada 0,172 dolardan 0,188 dolara sıçradı ve Musk'ın açıklaması sosyal medyada paylaşıldıkça da değer kazanmaya devam etti.
Musk, Tesla Gigafactory'den birkaç çalışanın CEO'yu resmi bir ödeme şekli olarak Dogecoin'i desteklemeye çağırmasının ardından DOGE'yi desteklemeye başladı.
Benzer bir talep, SpaceX'te Dogecoin için destek talep eden ziyaretçiler tarafından kendisine iletildi ve Musk, bu talebe "DOGE insanların kripto parasıdır, bu yüzden onu destekleyeceğim." cevabını verdi.
Bitcoin'in birçok zengin insandan destek aldığını öne süren Musk, kendisi ise halkın tercih ettiği bir kriptoyu desteklemek istediğini sözlerine ekledi.