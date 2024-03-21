Elon Musk tarihi anları paylaştı: Beyin çipi takılan hasta 'düşünerek' satranç oynadı

21 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:15

Neuralink'in kurucusu Elon Musk, şirketin "Telepati" isimli beyin çipini taktığı hastanın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uzun yıllar boyunca maymunlarda denenen ve pek çok kez gündeme gelen Neuralink çipi, ABD'nin onay vermesinin ardından ocak ayında belden aşağısı felçli olan bir kişiye takılmıştı. Musk da geçen ay hastanın tamamen iyileştiğini ve düşünce gücüyle bilgisayar faresi kontrol edebilir hale geldiğini söylemişti.

Aradan geçen haftalar sonra hastanın son durumuna ilişkin bilgi verildi.

DÜŞÜNCE GÜCÜYLE SATRANÇ OYNADI

Neuralink, sosyal medya platformu X'ten yaptığı bir canlı yayında 29 yaşındaki Nolan Arbaugh'un sadece düşünce gücünü kullanarak satranç oynadığı anları paylaştı.

Yayında bir Neuralink mühendisinin de eşlik ettiği ve tekerlekli sandalyede yaşayan hasta, "Ekrandaki imceli görüyor musun? Benim... beyin gücüm." diye konuştu. Arbaugh, düşünce gücüyle bilgisayar faresini telepatik olarak nasıl kontrol ettiğini şöyle açıklıyor:

"Birkaç farklı şey deneyerek başladık. Temel olarak 'hayali hareket' dediğimiz şeyden 'hareket girişimine' geçtik ve hareket etmeye çalışmakla başladık. Bu, bilgisayar imlecini sola ve sağa hareket ettirmeyi düşünmeyi gerektiriyordu ve oradan itibaren bu benim için sezgisel hale geldi."

Kendisine ekranda bir yere bakarak imleci hareket ettirmenin öğretildiğini söyleyen Arbaugh, teknolojiyi Star Wars'taki 'The Force' kullanımına benzetti. "İstediğim yere gidiyordu, çok çılgın bir deneyimdi... Çılgınca." ifadeleriyle duygularını anlattı.

"BUNUN YOLCULUĞUN SONU OLDUĞUNU DÜŞÜNMEYİN"

Arbaugh, videonun sonunda Neuralink implantının mükemmel olmadığını ve bazı sorunlarla karşılaştığını da belirtti:

"Kimsenin bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmesini istemiyorum, hâlâ yapılacak çok iş var. Fakat bu benim hayatımı çoktan değiştirdi. Bence insanlar üzerinde deneyler yapmayı düşünen ya da bu konuda yardımcı olmanın bir yolunu bulmayı düşünenlerin üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Bu işe girmemin nedeni bu, çünkü sadece yardım etmek istedim. Dünyayı değiştireceğini düşündüğüm bir şeyin parçası olmak istiyorum."